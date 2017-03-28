Ратас: оборонная промышленность Эстонии сделала значительный скачок в развитии

Сегодня премьер-министр Юри Ратас посетил Союз предприятий оборонной промышленности Эстонии (EKTL), где председатель правления Ингвар Пярнамяэ вместе с представителями входящих в союз предприятий ознакомили премьер-министра с направлениями деятельности и ситуацией в секторе на данный момент, сообщает коммуникационное бюро правительства.

На встрече говорилось о значительном скачке в развитии эстонской оборонной промышленности за последние годы и обсуждалось, как повысить эффективность сотрудничества между государством и сектором. ”Сегодня больше никто не сомневается в необходимости эстонской оборонной промышленности. Сотня входящих в EKTL предприятий показывают все признаки того, что сектор превращается в отрасль экономики с фокусом на создание ценностей и явными конкурентными преимуществами, что способствует созданию в Эстонии новых рабочих мест и внесению все большего вклада в рост экономики”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, государственная оборонная промышленность играет важную роль и в развитии обороноспособности Эстонии. ”Разработанные здесь инновации дают преимущество эстонским солдатам на поле боя, и этим мы повышаем обороноспособность государства”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, помимо вышесказанного крайне важно поддерживать инновацию и экспортные возможности предприятий оборонной промышленности. ”Решения наших предприятий в развитии киберзащиты, пограничной охраны и беспилотных систем привлекли большое внимание в мире. Это четко показывает, что оборонная промышленность Эстонии со своими достижениями и результатами вышла на следующий уровень развития, который ценится в мире”, — оценил Ратас.

В конце встречи участники отметили, что Союз предприятий оборонной промышленности Эстонии стал хорошим партнером для эстонских и иностранных предприятий, а также для организаций, действующих в сфере оборонной промышленности.

Союз предприятий оборонной промышленности Эстонии — созданная в 2009 году недоходная организация, деятельность которой финансируют члены союза. Цель союза — объединение эстонских предприятий, создание для них лучших возможностей на рынках услуг и товаров оборонного назначения и способствование тем самым вкладу в укрепление обороноспособности и экономики Эстонии.