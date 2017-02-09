Ратас об анализе строительства завода Eesti Energia: это вопрос к министру финансов

Сегодня на пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас оставил без ответа впрос о том, какие выводы правительство должно сделать из правового анализа строительства завода Eesti Energia про производству сланцевого масла, сказав, что эта сфера относится к компетенции министра финансов Свена Сестера.

Eesti Energia находится в ведомстве Министерства финансов и министр финансов является представителем владельца, то есть государства. Однако, вчера вечером Свен Сестер на вопросы издания Eesti Päevaleht не успел ответить, так как отвечал в зале Рийгикогу на вопросы депутатов. Однако прислан был комментарий руководителя отдела госимущества.

В среду Delfi и Päevaleht писали, что в 2016 году новое руководство Eesti Energia заказало у Advokaadibüroo Varul правовую оценку процесса строительства завода по производству сланцевого масла Enefit280, в результате которой выяснилось много интересного: в частности, сокрытие руководством концерна информации и рисков, сознательная дезинформация совета концерна для получении инвестиций, похожая на взяточничество деятельность.

Ратас отметил важность поднятого изданиями вопроса и сказал, что управление госпредприятиям должно быть прозрачным и максимально профессиональным. В этих целях, по его словам, будет создана специальная комиссия. Соответствующий указ был издан 19 января текущего года.