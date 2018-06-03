03.06.2018, 18:20

Ратас на встрече с премьером Польши: объединение балтийских электросетей с Европой — важный вопрос

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rus.delfi.ee
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Ратас на встрече с премьером Польши: объединение балтийских электросетей с Европой — важный вопрос
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился сегодня со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. Основными темами обсуждения стали интеграция электросистем Балтийских стран с Европой через Польшу и проект бюджета Европейского союза на 2021-2027 год.

"Отсоединение электросистем всех трех Балтийских стран от России и интеграция с Европой должны обеспечить нашим потребителям уверенность в том, что они всегда будут обеспечены электроэнергией. Речь идет об очень важном вопросе энергетической безопасности", — подчеркнул Ратас.

Сейчас в работе три возможности присоединения балтийских электросистем к Европе через Польшу: две линии переменного тока, одна линия переменного тока или одна линия переменного тока с одним соединением постоянного тока. В июне будут готовы исследования, которые позволят определить наиболее оптимальное решение. "Для Эстонии наилучшим решением является то, которое не означает постоянных дополнительных расходов и гарантирует высокую стабильность поставок в течение длительного времени", — отметил Ратас.

Одним из сложных для Европейского союза вопросов в следующем полугодии будет проект бюджета на 2021-2027 год. "Эстония и в течение следующего бюджетного периода будет получать из ЕС заметно больше, чем вкладывать в общую казну. Во многих важных вопросах мнения Эстонии и Европейской комиссии совпадают, но есть и расхождения. Мы недовольны сокращением финансирования политики выравнивания и сельскохозяйственной политики, но комиссия уже сейчас учла наши интересы и уменьшение финансирования будет более плавным", — сказал Ратас.

Премьер-министры обсудили также назначенный на 11-12 июля саммит НАТО и трансатлатические отношения.

По словам Ратаса, он надеется увидеть на саммите единый и сильный альянс, в котором все союзники следуют общим обязательствам. Также важной для Эстонии темой является возможность более быстрой переброски дополнительных сил и более высокой готовности войск", — сказал Ратас и добавил, что присутствие сил США в Польше является очень положительным моментом, и что присутствие США могло бы быть большим и в странах Балтии.

Сегодня вечером в Таллинн прибудут также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Лидеры стран Балтии и Польши вместе поедут в Табасалу, где посадят дубы в честь столетия Эстонии. Затем премьер-министры отправятся в Лауласмаа, где ознакомятся с ходом строительства Центра Арво Пярта.

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