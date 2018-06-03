Ратас на встрече с премьером Польши: объединение балтийских электросетей с Европой — важный вопрос

Одним из сложных для Европейского союза вопросов в следующем полугодии будет проект бюджета на 2021-2027 год. "Эстония и в течение следующего бюджетного периода будет получать из ЕС заметно больше, чем вкладывать в общую казну. Во многих важных вопросах мнения Эстонии и Европейской комиссии совпадают, но есть и расхождения. Мы недовольны сокращением финансирования политики выравнивания и сельскохозяйственной политики, но комиссия уже сейчас учла наши интересы и уменьшение финансирования будет более плавным", — сказал Ратас.

Премьер-министры обсудили также назначенный на 11-12 июля саммит НАТО и трансатлатические отношения.

По словам Ратаса, он надеется увидеть на саммите единый и сильный альянс, в котором все союзники следуют общим обязательствам. Также важной для Эстонии темой является возможность более быстрой переброски дополнительных сил и более высокой готовности войск", — сказал Ратас и добавил, что присутствие сил США в Польше является очень положительным моментом, и что присутствие США могло бы быть большим и в странах Балтии.

Сегодня вечером в Таллинн прибудут также премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Лидеры стран Балтии и Польши вместе поедут в Табасалу, где посадят дубы в честь столетия Эстонии. Затем премьер-министры отправятся в Лауласмаа, где ознакомятся с ходом строительства Центра Арво Пярта.