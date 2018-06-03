Ратас на встрече с премьером Польши: объединение балтийских электросетей с Европой — важный вопрос

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился сегодня со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. Основными темами обсуждения стали интеграция электросистем Балтийских стран с Европой через Польшу и проект бюджета Европейского союза на 2021-2027 год.
"Отсоединение электросистем всех трех Балтийских стран от России и интеграция с Европой должны обеспечить нашим потребителям уверенность в том, что они всегда будут обеспечены электроэнергией. Речь идет об очень важном вопросе энергетической безопасности", — подчеркнул Ратас.
Сейчас в работе три возможности присоединения балтийских электросистем к Европе через Польшу: две линии переменного тока, одна линия переменного тока или одна линия переменного тока с одним соединением постоянного тока. В июне будут готовы исследования, которые позволят определить наиболее оптимальное решение. "Для Эстонии наилучшим решением является то, которое не означает постоянных дополнительных расходов и гарантирует высокую стабильность поставок в течение длительного времени", — отметил Ратас.