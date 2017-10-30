Ратас: Эстония серьезно относится к экономическим рекомендациям Еврокомиссии

Эстония со всей серьезностью относится к экономическим рекомендациям Европейской комиссии. В этом премьер-министр Юри Ратас заверил заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса на сегодняшней встрече. Ратас также отметил, что мониторинг и анализ экономики стран-членов ЕС, который проводит Европейская комиссия, становится все более основательным, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Государственный бюджет Эстонии устойчив, и правительство страны сосредоточено на сохранении стабильности бюджета в средней и долгосрочной перспективе. Правительство представило Рийгикогу проект госбюджета со структурным дефицитом в 0,25 процента от внутреннего валового продукта. Это согласуется с налогово-бюджетными целями Эстонии, и именно эту согласованность как раз и ценит Европейская комиссия”, — пояснил премьер-министр.

Помимо ответственной налогово-бюджетной политики Европейская комиссия рекомендовала Эстонии сфокусироваться на сокращении гендерного разрыва в области заработной платы, а также на том, чтобы общество больше выигрывало от научно-исследовательских разработок. По словам премьер-министра, правительство считает эти цели весьма важными. В качестве инструментов повышения уровня благосостояния заявлены также: рост социальной интеграции, высокий уровень трудовой занятости, продолжительная и качественная трудовая жизнь, уменьшение социального неравенства и бедности, а также гендерное равноправие. Для снижения уровня относительной бедности людям с низкими доходами предоставлены налоговые льготы, а также увеличены пособия для некоторых категорий пенсионеров.

В задачи заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса входят также вопросы развития Европейского экономического и валютного союза.

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что экономический и валютный союз ЕС должен быть сильным и функционирующим, это важно в том числе для того, чтобы экономика Эстонии продолжала расти, а также чтобы свести к минимуму риск возможных новых кризисов.

”Экономический и валютный союз с успехом преодолел свой первый серьезный кризис, не потеряв при этом ни одного из своих членов. Экономика еврозоны растет быстрее, чем ожидалось, а уровень безработицы упал до самого низкого с 2009 года. Важным условием для прочного валютного союза является стабильный и быстрый экономический рост”, — отметил премьер-министр.

”Тем не менее, экономики стран-членов по-разному выходят из кризиса. Высокий уровень долга некоторых государств делает их уязвимыми в случае нового экономического спада. В ряде стран по-прежнему остается высоким уровень безработицы. Это способствует росту недовольства и играет на руку популистам и противникам Европейского союза. Всё это также оказывает влияние на стабильность единой валюты”, — отметил премьер-министр.