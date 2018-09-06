06.09.2018, 07:50

Ратас: электростанция Аувере поможет достичь наших целей в области энергетического хозяйства

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rus.delfi.ee
EST
Auvere elektrijaam
Auvere elektrijaamFoto: Karin Kaljuläte

В Ида-Вирумаа была открыта электростанция Аувере, принадлежащая дочернему предприятию Eesti Energia — фирме Enefit Energiatootmine. Станция, производящая электроэнергию из сланца и возобновляемых источников энергии, способна покрыть более четверти всей потребности Эстонии в электроэнергии.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, электростанция Аувере — это крупнейшая промышленная инвестиция Эстонии и чрезвычайно важна с точки зрения энергетической политики, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Станция поможет достичь наших долгосрочных целей в области энергетического хозяйства, таких как более эффективное использование сланца, конкурентоспособное производство электроэнергии, более высокая доля возобновляемых источников энергии и обеспечение энергетической безопасности”, — сказал премьер-министр на церемонии открытия электростанции.

Сегодня во всем мире развитие энергетики рассматривается с позиции влияния человеческой деятельности на окружающую среду. ”Мы же хорошо знаем, что использование сланца в производстве электроэнергии не может продолжаться в нынешних объемах. Мы понимаем, что человеческая деятельность оказывает влияние на нашу природу, и нам необходимо ограничить этот вред”, — сказал Ратас, подчеркнув важность сохранения равновесия между социальной, экономической и экологической сферами.

”Электростанция в Аувере — самая эффективная и конкурентоспособная электростанция Eesti Energia”, — отметил председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. ”Станция способна дать в год в сеть 2,2 ТВт⋅ч электроэнергии или четверть ежегодного потребления электроэнергии в Эстонии, которое составляет чуть более 8 ТВт⋅ч. Учитывая, что электростанция имеет срок службы 40 лет, за это время станция сможет произвести в общей сложности 88 ТВт⋅ч электричества. Рыночная цена такого количества электроэнергии составляет на сегодня более пяти миллиардов евро. Это оказалось бы серьезными расходами для государства, если бы такое количество электроэнергии пришлось импортировать, а не производить в собственной стране”, — сказал Суттер и добавил, что стоимость электростанции в Аувере составила 610 миллионов евро, что на 28 миллионов евро меньше запланированного.

По словам премьер-министра, нам необходимо эффективно использовать наши полезные ископаемые, и увеличить ценность сланца можно лишь с помощью более умных технологий и людей. ”С момента рождения нашей сланцевой промышленности за несколько лет до создания Эстонской Республики многое изменилось, и мы безусловно научились лучше использовать наш ценный природный ресурс”, — сказал премьер-министр.

”При постройке станции огромную помощь оказали специалисты Таллиннского технического университета, и это отличный пример сотрудничества между деловым сектором и университетами. Таким образом, новая технология будет способствовать развитию всего региона и Эстонии, предлагая рабочие места с высокой добавленной стоимостью, а также новые знания и опыт”, — продолжил премьер-министр Ратас, добавив, что он благодарит и ценит все стороны, внесшие за эти годы свой вклад в строительство электростанции в Аувере.

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