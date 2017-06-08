Ратас: деятельность правительства оживит рост экономики

На сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас сказал, что налоговая и бюджетная политика правительства получила признание также и со стороны Организации экономического сотрудничества и развития (ОБСЕ), передает Госканцелярия.

”ОБСЕ, несомненно, является авторитетной организацией, чья оценка важна для правительства. Свежий экономический обзор ОБСЕ поддерживает реформу не облагаемого налогом дохода, а также более гибкую налоговую политику, — сказал Ратас. — Наша деятельность призвана повысить доходы людей с низкой и средней зарплатой, что в свою очередь повлечет за собой рост частного потребления. Быстрому экономическому росту содействуют и более крупные инвестиции публичного сектора”.

Согласно оценке ОБСЕ, изменение существующего в Законе о государственном бюджете жесткого правила сбалансированности уместно, учитывая прочное финансовое положение и инвестиционные потребности эстонского государства. ”Я рад, что ОБСЕ поддерживает гибкую бюджетную политику. Это подтверждает, что принципиальное решение правительства совершать государственные инвестиции для оживления эстонской экономики в нынешней ситуации является правильным”, — добавил премьер-министр.

”Оживление экономики и положительная оценка ОБСЕ являются знаковыми, но для нас важно сохранить темп роста и в дальнейшем. Ободряющие сообщения приходили из многих секторов экономики, что закладывает прочный фундамент для дальнейшего широкомасштабного роста, — пояснил Ратас. — Возросшая занятость в свою очередь повышает общественное благополучие и сплоченность, что также является одной из целей коалиции”.

Рост экономики Эстонии ускорился в первом квартале этого года до 4,4%, более быстрый экономический рост в последний раз наблюдался в Эстонии в 2012 году. Для реализации приоритета правительства в сфере экономического роста создана правительственная комиссия по экономическому развитию, которая соберется 13 июня.