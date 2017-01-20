Комментируя ситуацию с заключением в салоне Delavue договоров о рассрочке на приобретение дорогостоящих косметических услуг, специалист Департамента защиты прав потребителя Пилле Калда подчеркивает, что, поскольку договор был заключен в представительстве фирмы, то в отношении него не действует право на расторжение в течение 14 дней.

Когда поддавшийся на уговоры и заключивший в салоне договор о кредите клиент понимает, что совершил ошибку, выясняется, что отказаться от соглашения непросто. Дело в том, что право на расторжение договора в течение 14 дней действует только в отношении договоров, заключенных в интернете или в ходе ”презентаций на дому”. На заключенные в представительстве фирмы — в данном случае в салоне красоты — договора это правило не распрастраняется. Поэтому единственным выходом является расторжение договора, что в случае с Delavue стоит 30 евро.

Калда отмечает, что наряду с этим клиент может подать жалобу в комиссию по потребительским спорам, если до этого клиент обратился к претензией к продавцу и получил ответ, который его не удовлетворяет, либо, если продавец не ответил потребителю в течение 15 дней.

В связи с деятельностью Delavue в департамент обратилось два человека. В прошлом году было зарегистрировано также два обращения.

Ранее Delfi писал со ссылкой на Eesti Päevaleht, что салон красоты Delavue завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, где специалист ”диагностирует” у них серьезные проблемы с кожей. Естественно, лучшим лечением оказываются дорогостоящие процедуры, которые — о, чудо! — предлагает салон и для оплаты которых тут же, в салоне, можно оформить рассрочку.