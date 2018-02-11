Рассказывающая об успехах Эстонии на четырех языках книга бьет рекорды продаж

Начиная с пятницы в книжных магазинах можно вновь купить изданную отелем Solo Sokos Hotel Estoria книгу ”Знаете ли вы, что есть более 100 невероятных, непостижимых, неповторимых причин приехать в Эстонию?”.

Это четвертое издание популярного собрания, рассказывающего об историях успеха Эстонии. В книге, вышедшей к настоящему моменту в 11 000 экземплярах, собрано более ста иллюстрированных фотографиями коротких историй от почти ста организаций Эстонии, составленных на четырех языках: английском, русском, финском и эстонском.

”Мы посещаем разные страны не из-за отелей, а из-за достопримечательностей, людей и историй, о которых эта страна может поведать миру”, — говорит директор по продажам и маркетингу дизайн-отеля Estoria Эвелин Орг.

”Мы хотели создать книгу, повествующую о больших историях маленькой страны, чтобы гордиться достижениями Эстонии и делиться ими со своими гостями”, — говорит Орг. Отель Estoria знакомит Эстонию именно через такие самобытные истории. ”Я верю, что каждый побывавший у нас гость становится, возвращаясь домой, богаче, по крайней мере, на одну рассказывающую об Эстонии уникальную историю”, — добавляет Орг.

При этом книга стала подарком не только для гостей Эстонии или ее иностранных друзей, но и первым реальным подарком в честь 100-летия Эстонской Республики.

По словам специалиста по закупкам — администратора по работе с клиентами магазина Rahva Raamat Лийзи Лиллепоол, книгу с удовольствием покупают именно бизнес-клиенты, поскольку аналогичных книг на данный момент на рынке нет. Менеджер по продажам книжной продукции на эстонском языке магазина Apollo Хелен Валдма также считает книгу популярной: ”Она нравится, в первую очередь, самим эстонцам, и поэтому они с радостью покупают ее также в подарок иностранным друзьям”.

Первое издание книги ”Знаете ли вы, что есть более 100 невероятных, непостижимых, неповторимых причин приехать в Эстонию?” вышло в свет в апреле 2015 года. К настоящему моменту напечатано уже три повторных тиража и издано 11 000 экземпляров. Книга составлена на четырех языках — английском, финском, русском и эстонском, и в ней собрано более ста иллюстрированных фотографиями коротких историй от почти ста организаций Эстонии, которые создают непривычно мощную и разнообразную картину об Эстонии. Эти же истории отражены в номерах отеля Estoria.

Из книги, например, можно узнать, что любимой балетной парой принцессы Дианы были Тоомас Эдур и Аге Окс, родом из Эстонии, которые являлись солистами Английского национального балета почти на протяжении 20 лет. Или что известнейший в мире мини-фотоаппарат Minox был создан в Таллинне в 1936 году. Идеей руководителя разработавшей его рабочей группы Вальтера Цаппа было создание маленького портативного фотоаппарата, однако во времена холодной войны Minox стал инструментом разведчиков и шпионов. В фильме ”На секретной службе Ее Величества” (1969) Джеймс Бонд наряду с другими техническими средствами пользовался шпионской камерой размером с палец — реальной камерой Minox.

Книгу можно приобрести в отделе регистрации отеля Estoria и в книжных магазинах Apollo и Rahva Raamat. В предстоящие выходные книгу можно купить по льготной цене на туристической ярмарке Tourest на объединенном стенде Eckerö Line и Sokos Hotels Tallinn. Книгу можно почитать в каждом номере отеля Solo Sokos Hotel Estoria.

Отель Solo Sokos Hotel Estoria, представляющий эстонский дизайн и рассказывающий истории об Эстонии, является дочерним отелем Original Sokos Hotel Viru. Он был построен в 2014 году и находится в одном комплексе с отелем Виру. В отеле Estoriа — 93 номера бизнес-класса, и каждый из них рассказывает одну захватывающую историю об Эстонии. Отель Estoria удостоился титула лучшего дизайн-отеля по результатам конкурса World Luxury Hotel Award и, по мнению американского сайта путешествий TripAdvisor, входит три года подряд в число пяти лучших отелей Таллинна. Недавно пришло признание от газеты U.S News, специалисты которой внесли отель Estoria на основании результатов голосования в список 10 лучших отелей Эстонии.