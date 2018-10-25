Рассказываем подробно: зачем смартфону несколько камер?

”Добавление камер, на самом деле, не просто дань моде. Цель этого — обеспечить наилучший возможный результат при съемке в самых разных условиях, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — В Galaxy A9 каждая камера выполняет свою конкретную задачу, а программное обеспечение телефона собирает результаты работы отдельных камер в единое качественное изображение”.

Что же делают все эти камеры? Основная 24-мегапиксельная камера Galaxy A9 функционирует, как обычная камера смартфона. Она делает снимки максимально возможного качества как в сумерках, так и на свету. Важную роль в А9 также играют умные программы, способные при съемке в сумерках объединять четыре пикселя изображения в один, создавая более четкую картинку.

Вторая камера — широкоугольная, она позволяет запечатлевать в одном кадре максимально много объектов. В результате получаются, например, особенно удачные ландшафтные снимки, групповые фото всех гостей на празднике или снимки квартир, часто используемые в объявлениях о продаже. Такие снимки изначально обладают искривленными линиями, но программы А9 умеют их выпрямлять.

Третья камера A9 предназначена для zoom-съемки и обеспечивает качественные изображения даже при двукратном увеличении, добиться чего дигитальный зум обычных смартфонов не позволяет.