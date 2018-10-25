25.10.2018, 21:11

Рассказываем подробно: зачем смартфону несколько камер?

Будут ли в будущем смартфоны полностью ими утыканы?
rus.delfi.ee
EST 1
Рассказываем подробно: зачем смартфону несколько камер?
фото иллюстративноеSamsung Electronics Baltic SIA

Неделю назад компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy A9, на задней стенке которого впервые расположены целых четыре камеры, плюс еще одна находится на передней стороне устройства. Зачем камер должно быть так много, какие цели они выполняют и станут ли в будущем задние стенки всех телефонов полностью покрыты камерами?

”Добавление камер, на самом деле, не просто дань моде. Цель этого — обеспечить наилучший возможный результат при съемке в самых разных условиях, — рассказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. — В Galaxy A9 каждая камера выполняет свою конкретную задачу, а программное обеспечение телефона собирает результаты работы отдельных камер в единое качественное изображение”.

Что же делают все эти камеры? Основная 24-мегапиксельная камера Galaxy A9 функционирует, как обычная камера смартфона. Она делает снимки максимально возможного качества как в сумерках, так и на свету. Важную роль в А9 также играют умные программы, способные при съемке в сумерках объединять четыре пикселя изображения в один, создавая более четкую картинку.

Вторая камера — широкоугольная, она позволяет запечатлевать в одном кадре максимально много объектов. В результате получаются, например, особенно удачные ландшафтные снимки, групповые фото всех гостей на празднике или снимки квартир, часто используемые в объявлениях о продаже. Такие снимки изначально обладают искривленными линиями, но программы А9 умеют их выпрямлять.

Третья камера A9 предназначена для zoom-съемки и обеспечивает качественные изображения даже при двукратном увеличении, добиться чего дигитальный зум обычных смартфонов не позволяет.

Четвертая камера делает только черно-белые снимки низкого качества, причем саму по себе ее использовать нельзя вообще. Единственная задача этой камеры — распознавать своими сенсорами удаление снимаемого объекта от камеры так, чтобы смартфон выставлял фокус как можно точнее и можно было размыть фон изображения, т.е. создать эффект боке.

Антти Аасма добавил, что пользователь не должен сам заниматься настройками различных функций камер, поскольку телефон определяет, какую камеру и когда именно использовать.

”Будут ли в будущем смартфоны полностью утыканы камерами? Пути развития технологии предсказать сложно. Вполне возможно, добавится еще ряд функций, которые лучше всего можно реализовать при помощи отдельного объектива. Но также может случиться, что вскоре будет создан, например, объектив втрое больше обычного, который будет один в состоянии выполнять все эти задачи, — пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti. — Так или иначе, за каждой новинкой стоят четкая цель и желание обеспечить все более качественный пользовательский опыт”.

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