Расширение и процветание оптовой торговли средних и малых предприятий

Конкретика

Все сегодня любят конкретику. Что даёт вам факт, что 80% мировой торговли обеспечено кредитами или страховкой, если вы не можете получить финансирование собственной закупки? Какое вам дело до того, что глобальный прирост торговли будет составлять 4,7% в год до 2020 года, если вы наблюдаете за спадом собственного1? Особенно сложно верить в статистику, когда собственный опыт говорит прямо противоположное.

Что сдерживает средние и малые предприятия

Более 30% владельцев средних и малых торговых предприятий заявляют, что финансирование — один из главных факторов сдерживающих рост их компаний2. Конечно, в мире, где на банки легла ответственность за KYC и комплайнс, и затраты на обеспечение всего этого, порог входа для небольшого предприятия оказывается слишком высок. Да и соответствовать требованиям банков не легко. Кроме того, банки рассчитывают на стабильность залога, а торговцам удобно закладывать товар, который в пути. Что же делать? — теперь это один из “краеугольных” вопросов для владельца среднего или малого предприятия, который столкнулся с невозможностью финансировать очередную закупку с помощью банков.

Решение



“Для меня решение было неожиданным”, — говорит Карл, который поставляет в Европу швейные машины из Южной Кореи, — “я познакомился с финансовым директором компании Quinto Capital Partners, и он рассказал мне о торговом финансировании”. Суть услуги проста, вы можете узнать о ней, например, на сайте www.rahastada.ee и сводится к следующему: Quinto Capital Partners (далее — QCP) получает от вас заявку на финансирование, рассматривает желаемые вами условия и предлагает финансирование от 30 до 70 процентов в зависимости от ряда параметров. Затем, вы вносите оговоренную сумму на счёт QCP, и они выкупают ваш товар у продавца-производителя, доставляют его в Европу, где вы выкупаете его по частям или полностью, одновременно расплачиваясь за услугу. Условия предоставления услуги довольно сильно разнятся, поэтому зайдите на сайт www.rahastada.ee и сделайте оценочный расчет для себя.

Причина для роста и процветания



Итак, можно жаловаться, и можно находить варианты. Конечно, ни одно решение не будет бесплатным, и каждый вправе выбрать лучшее решение для себя. Однако, оценивая свои возможности и занимая обдуманно, очень даже можно ускорить рост собственного торгового бизнеса. Процветание вполне реально и для малых и средних предприятий, и после сокрушительных и печальных отказов со стороны банков. И сотрудничество с предприятием обеспечивающим торговое финансирование вполне может стать причиной для роста вашего бизнеса.

_______________

1Rethinking Trade & Finance 2017

2https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tradefinsme_e.pdf