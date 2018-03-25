Распространение нестандартных форм занятости нуждается в анализе

Удаленная работа и работа посредством онлайн-платформ набирают популярность, в связи с чем связанные с работой расходы и риски, которые ранее были заботой работодателя, все больше ложатся на плечи работников, пишет Центр мониторинга развития.

В Европе и в Эстонии в основном распространены традиционные формы занятости, т.е. рабочее место с полной трудовой занятостью на основании трудового договора, при постоянном работодателе. В то же время, авторы ряда исследований считают, что нестандартные формы занятости, краткосрочные работы и работы по требованию становятся нормой для рынка труда.

В этом году Центр мониторинга развития проводит исследовательский проект, посвященный перспективам развития рынка труда. В его рамках было проанализировано распространение и влияние трудовой занятости в виртуальном пространстве. По словам эксперта центра Йоханны Валлисту, на сегодняшний день определено три основных вида трудовой занятости в виртуальном пространстве: удаленная работа, работа посредством онлайн-платформ и новые виртуальные специальности.

В последние годы наиболее широкое распространение получила работа посредством онлайн-платформ, т.е. работа, которая выполняется на соответствующей платформе с помощью Интернет-соединения или в физической среде. Согласно исследованию, проведенному в семи государствах Европы, такой вид трудовой деятельности опробовало 9%–22% жителей. Еженедельно онлайн-платформы для работы использует до 10% трудоспособного населения. До 5% этой группы таким путем зарабатывает по меньшей мере половину дохода. В Эстонии распространение работы посредством онлайн-платформ до сих пор исследовано не было, но, безусловно, этот вариант является одной из важных форм занятости.

”Платформы по предоставлению работы быстро распространились в Эстонии. Работа посредством онлайн-платформы является гибким вариантом трудовой занятости. Одни выбирают ее в качестве стиля жизни, другие — из-за нужды. Исследования показали, что работа посредством онлайн-платформы особенно распространена среди тех, кто зарабатывает недостаточно на основном рабочем месте”, — пояснила Валлисту. Наиболее известные платформы в Эстонии — Taxify, Uber, Wolt и GoWorkaBit.

Новый тренд на рынке труда — появление новых виртуальных специальностей, таких как веб-модерирование, торговля в веб-играх, профессиональное участие в азартных играх онлайн. Виртуальные специальности — новая тема для обсуждений. Исследования этого явления пока что немногочисленны. Валлисту подчеркнула, что различия между виртуальными и традиционными формами занятости найти все сложнее, поскольку большинство рабочих мест предусматривает использование средств ИКТ в работе. Также все сложнее найти различия между работой, играми и хобби.

”Виртуальные формы занятости часто означают, что человек не может распланировать свой график работы или размер дохода. Также работники все чаще сами отвечают за условия труда, здравоохранение и безопасность на рабочем месте. Раньше необходимые для работы инструменты должен был предоставить работодатель, на сегодняшний же день этим должны заниматься сами работники. Увеличиваются и связанные с работой риски для здоровья. В случае виртуальных форм занятости это могут быть проблемы из-за неправильной осанки или недостаточного освещения помещения и т.п.”, — привела примеры основных связанных с виртуальными формами занятости рисков Валлисту. Исследование показывает, что статистику о работе посредством онлайн-платформ необходимо начать собирать и в Эстонии, подобно регулярным наблюдениям, которые теперь ведутся за удаленной работой.

В этом году Центр мониторинга развития проводит исследовательский проект, посвященный перспективам развития рынка труда. Цель проекта — понять процесс изменения рынка труда в Эстонии и выявить факторы, влияющие на него. Для этого будут проводиться предварительные исследования и составляться возможные сценарии. Исследование виртуальных форм занятости в рамках исследовательского проекта провела научный сотрудник Хертфордширского университета Кайре Холтс. Проект исследования перспектив развития рынка труда планируется завершить к концу текущего года.