Распродана уже половина Galaxy S8 и Galaxy S8+, предусмотренных для предзаказов в Прибалтике

За первые десять дней с момента поступления Galaxy S8 и Galaxy S8+ в продажу по предзаказам интерес потребителей к новинкам оказался очень высок — уже сейчас новые смартфоны Samsung составляют треть (33%) всех покупаемых и заказываемых в Прибалтике устройств серии Galaxy S.

”Интерес покупателей к Galaxy S8 и Galaxy S8+ практически одинаков: 57% всех предзаказанных моделей — это устройства с 5,8-дюймовым экраном, и 43% с большим 6,2-дюймовым экраном”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. Наиболее популярным цветом является черный — его выбрали 67% покупателей, тогда как цвет ”Серебристо-серая орхидея” предпочли 33%.

Из всех предусмотренных для предзаказов в Прибалтике смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+ покупатели забронировали уже примерно половину (45%). Высокий интерес клиентов, очевидно, обусловлен тем, что оформившие предзаказ станут собственниками нового флагмана Samsung за восемь дней до 28 апреля, когда начнется широкая розничная продажа новинок.

”Популярность Galaxy S8 сравнима с успехом предыдущего флагмана S7. Как и год назад мы наблюдаем рост интереса среди заказчиков. Новую модель, конечно, с нетерпением ожидали энтузиасты современных технологий, но и всем прочим почитателям продукции Samsung мы также хотим обеспечить возможность получить новый телефон еще до его появления на полках магазинов”, — сказал Аасма.

Galaxy S8 и Galaxy S8+ отличаются элегантным дизайном — на безрамочных устройствах с сенсорными экранами Infinity нет кнопок и острых краев. Galaxy S8 обладает 5,8-дюймовым, а Galaxy S8+ 6,2-дюймовым экраном, причем экран и задняя стенка телефонов выполнены из прочного стекла Corning Gorilla Glass 5.

Наряду с дизайном новинки серии Galaxy отличаются передовыми технологиями, включающими сканер радужной оболочки глаза, обновленную камеру, улучшенное качество звука, умного ассистента Bixby и множество других новых приложений и функций.

Телефоны серии Galaxy S8 поступят в продажу в Эстонии 28 апреля. Будут предлагаться телефоны двух цветов: ”Полуночный черный” (Midnight Black) и ”Серебристо-серая орхидея” (Orchid Silver/Gray). Оформившие предзаказ смогут получить новинку уже с 19 апреля. Интересующиеся могут ознакомиться с новыми телефонами Galaxy S8 в различных магазинах электроники и в представительствах операторов мобильной связи, полный перечень которых находится здесь http://bit.ly/2njz0jv. Рекомендованная розничная цена модели Galaxy S8 составляет 799 евро, а модели Galaxy S8+ 899 евро.