24.10.2018, 09:37

Расписание движения поездов Elron будет изменено


rus.delfi.ee
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Расписание движения поездов Elron будет изменено
Foto: Anni Õnneleid

В связи с ремонтом железной дороги в западном направлении, с 26 октября вводятся изменения в расписание движения. Переход на зимнее время также вызовет изменения в расписаниях движения поездов в других направления.

В пятницу, 26 октября, вводятся изменения в вечернем расписании поездов, следующих в западном направлении. В этой связи просим проявлять внимательность при пользовании платформами: с 22 ч. 10 мин. 26 октября до 10 ч. 10 мин. утра 27 октября поезда при движении и остановках между Лиллекюла и Пяэскюла смогут пользоваться только путями и платформами в направлении на Таллинн. При поездках на участке Лиллекюла-Пяэскюла будет необходимо следить за информацией, размещенной на информационных стендах посадочных платформ.

Кроме изменений, вводящихся 27 октября в утреннее расписание поездов в западном направлении, изменения вводятся также в расписание движения по маршруту Таллинн-Аэгвийду.

В связи с переходом на зимнее время изменится время движения международных поездов, что, в свою очередь, вызовет с 28 октября некоторые изменения в расписаниях движения по всем направлениям. Особенно внимательным следует быть пассажирам, следующим по маршруту Таллинн-Нарва, на котором ожидаются самые большие изменения. В связи с корректировкой расписаний движения изменятся также пути отправления части поездов с Балтийского вокзала.

Расписания движения поездов опубликованы на домашней странице Elron, и в скором времени будут также опубликованы на информационных стендах остановок; информацию о движении поездов можно также узнать по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Акционерное общество Eesti Liinirongid является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), и оказывающим быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии.

Tallinn Hockey weekend
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