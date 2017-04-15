Раскрыта история создания легендарной игры ”Косынка”

Придумавший ”Косынку” для Windows Уэс Черри (Wes Cherry) рассказал о создании культовой игры. Он поделился историей в интервью Great Big Story, опубликованном в пятницу, 14 апреля.

В 1988 году, когда была разработана игра, Черри стажировался в Microsoft. ”На самом деле, ”Косынка” для Windows появилась от скуки. Так как тогда было мало игр для компьютера, мы решили создать ее”, — сообщил он.

Черри утверждает, что разработал ее для веселого времяпровождения. Однако когда ПК обрели популярность, руководство компании заявило, что ”Косынка” создавалась для того, чтобы научить людей пользоваться мышкой. При этом основатель Microsoft Билл Гейтс в 1990 году раскритиковал игру, так как в ней было очень трудно одержать победу.

Создатель ”Косынки” также рассказал, что она была очень популярна среди офисных сотрудников, поэтому в ней была специальная клавиша Boss Key. При нажатии на нее игра скрывалась с рабочего стола.

Черри отметил, что за создание ”Косынки” не получил никакого вознаграждения, но считает, что был бы ”очень богат”, если бы ему давали цент за каждую копию игры. На данный момент мужчина никак не связан со сферой IT и занимается производством сидра.

В августе 2015 года Microsoft раскрыла истинное предназначение таких компьютерных игр, как ”Сапер”, ”Червы”, а также пасьянсов ”Косынка” и ”Свободная ячейка”. Как заявили в компании, они были включены в установочные пакеты ранних версий операционной системы Windows, чтобы с их помощью пользователи обучались навыкам владения новыми на тот момент функциями ПК и узнавали о возможностях ОС.