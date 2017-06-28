Расходы на оборону стран НАТО вырастут в 2017 году на 4,3 процента

В 2017 году члены НАТО потратят на оборону на 4,3 процента больше, чем годом ранее. Больше денег стали тратить Канада и страны Европы, их расходы вырастут на 12 миллиардов долларов. Об этом в среду, 28 июня, объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на встрече министров обороны стран альянса.

Деньги пойдут на новое вооружение, проведение учений, на зарплаты и пенсии военных. Также больше средств будет потрачено на операции НАТО в Афганистане и Косово.

"Чтобы поддерживать безопасность наших стран, мы должны продолжать работу по увеличению расходов на оборону и более справедливому распределению нагрузки среди членов альянса", — заявил Йенс Столтенберг.

Генсек организации добавил, что четыре батальона НАТО в Восточной Европе вышли в июне на уровень полной оперативной готовности. В каждый из этих батальонов входит около тысячи человек.

Тема роста расходов на оборону вызывает регулярные споры у членов НАТО. Так, президент США Дональд Трамп требует, чтобы расходы каждой страны альянса составляли к 2024 году не менее 2 процентов от ВВП, как прописано в уставе. Пока это условие выполняют только шесть стран: США, Греция, Эстония, Великобритания, Польша и Румыния. Германия оспаривает методологию подсчета этих двух процентов.