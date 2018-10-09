09.10.2018, 20:20

Рапорт о расследовании в Danske Bank переоценивает прибыль эстонского филиала и умалчивает о важном

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Ромет Креэк
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Pressikonverents Danske Bank teemadel Kopenhaagenis 19.09.2018
Danske Banki eneseuurimise raportFoto: Andres Putting

В заказанном Danske Bank рапорте о портфеле нерезидентов, то есть об отмывании денег в эстонском филиале журналисты придрались к большой доле эстонского филиала в прибыли группы.

К сожалению, информация была освещена предвзято. Так, в рапорте значилось, что эстонский филиал в 2008 году дал 9,9% от прибыли группы и в 2011 году10,7%. Большая доля Эстонии в прибыли происходила не столько из здешнего большого успеха при отмывании денег или без, а из катастрофического результата на уровне группы.

В рапорте даже не пытались объяснить контекст, поэтому мировые СМИ ухватились за то, что прибыль малюсенького эстонского филиала Danske Bank была огромной. Но почему эта прибыль была большой? Или причина была в другом?

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На самом деле, у этого было мало общего с эстонским филиалом, где могло происходить масштабное отмывание денег. А именно, в 2008 году Danske Grupp быстрым шагом двигалась в сторону неплатежеспособности. По сравнению с 2007 годом, прибыль Danske Grupp упала в восемь раз с 19,3 млрд датских крон до 1,2 млрд, то есть с 2,6 млрд евро до 299 млн.

Прибыль эстонского филиала Danske Bank в 2008 году быстро выросла на 179%, приблизительно до 30 млн евро. То, что в Danske Grupp доля эстонского филиала выросла настолько, все-таки происходило не из успешного года филиала, а из исключительно неудачного года группы. Об этом рапорт молчит.

Danske Bank из-за прокисших кредитов в 2008 году списал более 12 млрд датских крон. Шел финансовый кризис со знаковой гибелью Lehman Brothes, который ударил по всем, но Danske Grupp получила особенно болезненный удар, действуя в Дании, Финляндии и на бумовых рынках в Ирландии, Северной Ирландии и странах Балтии, которые превратились в страдающие от экономического кризиса экономики.

Может быть, было неудобно добавлять фон в рапорт и потому, что Danske Bank не справился самостоятельно и этот банк спасли с помощью денег датских налогоплательщиков.

Как эстонский филиал Danske добился такого роста прибыли, этот хороший вопрос. Может, не провизионировали плохие кредиты? Прибыль Swedbank в 2008 году уменьшилась на 20% и SEB — на 62%.

В 2011 году прибыль эстонского филиала по сравнению с 2010 годом удвоилась с 30,4 млн евро до 60,6 млн евро. Есть в этом что-то особенное? Нет. Прибыль Swedbank в Эстонии выросла на 87% до 182,7 млн евро и SEB — на 89% до 98 млн евро.

А кто не смог увеличить прибыль в 2011 году, так это Danske Grupp, прибыль которой снизилась за год с 865 млн евро до 566 млн евро. Поскольку результат Эстонии вырос и группы снизился, выросла доля Эстонии в результатах группы.

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