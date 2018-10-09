Рапорт о расследовании в Danske Bank переоценивает прибыль эстонского филиала и умалчивает о важном

К сожалению, информация была освещена предвзято. Так, в рапорте значилось, что эстонский филиал в 2008 году дал 9,9% от прибыли группы и в 2011 году — 10,7%. Большая доля Эстонии в прибыли происходила не столько из здешнего большого успеха при отмывании денег или без, а из катастрофического результата на уровне группы.

В рапорте даже не пытались объяснить контекст, поэтому мировые СМИ ухватились за то, что прибыль малюсенького эстонского филиала Danske Bank была огромной. Но почему эта прибыль была большой? Или причина была в другом?

На самом деле, у этого было мало общего с эстонским филиалом, где могло происходить масштабное отмывание денег. А именно, в 2008 году Danske Grupp быстрым шагом двигалась в сторону неплатежеспособности. По сравнению с 2007 годом, прибыль Danske Grupp упала в восемь раз с 19,3 млрд датских крон до 1,2 млрд, то есть с 2,6 млрд евро до 299 млн.

Прибыль эстонского филиала Danske Bank в 2008 году быстро выросла на 179%, приблизительно до 30 млн евро. То, что в Danske Grupp доля эстонского филиала выросла настолько, все-таки происходило не из успешного года филиала, а из исключительно неудачного года группы. Об этом рапорт молчит.