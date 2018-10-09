Рапорт о расследовании в Danske Bank переоценивает прибыль эстонского филиала и умалчивает о важном

Danske Bank из-за прокисших кредитов в 2008 году списал более 12 млрд датских крон. Шел финансовый кризис со знаковой гибелью Lehman Brothes, который ударил по всем, но Danske Grupp получила особенно болезненный удар, действуя в Дании, Финляндии и на бумовых рынках в Ирландии, Северной Ирландии и странах Балтии, которые превратились в страдающие от экономического кризиса экономики.
Может быть, было неудобно добавлять фон в рапорт и потому, что Danske Bank не справился самостоятельно и этот банк спасли с помощью денег датских налогоплательщиков.
Как эстонский филиал Danske добился такого роста прибыли, этот хороший вопрос. Может, не провизионировали плохие кредиты? Прибыль Swedbank в 2008 году уменьшилась на 20% и SEB — на 62%.
В 2011 году прибыль эстонского филиала по сравнению с 2010 годом удвоилась с 30,4 млн евро до 60,6 млн евро. Есть в этом что-то особенное? Нет. Прибыль Swedbank в Эстонии выросла на 87% до 182,7 млн евро и SEB — на 89% до 98 млн евро.
А кто не смог увеличить прибыль в 2011 году, так это Danske Grupp, прибыль которой снизилась за год с 865 млн евро до 566 млн евро. Поскольку результат Эстонии вырос и группы снизился, выросла доля Эстонии в результатах группы.