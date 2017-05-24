Рапорт Госконтроля: кто оплатит Rail Baltic, если финансирования ЕС не будет?

Госконтролер Алар Карис передал сегодня депутатам Рийгикогу аудит соглашения о строительстве железнодорожного сообщения Rail Baltic, заключенного между Эстонией, Латвией и Литвой.

Строительство Rail Baltic по оценкам обойдется в 5,79 млрд евро, из которых общая стоимость строительства расположенного в Эстонии участка железной дороги по предварительным расчетам составляет около 1,35 млрд. Из этого Эстонии нужно было бы оплатить по меньшей мере 268 млн.

Делая свой выбор, Госконтроль учитывал обстоятельство, что в случае Rail Baltic с самого начала при принятии решений занимали определяющую позицию геополитические соображения, и гипотетические касающиеся окупаемости расчеты на основании сиюминутных знаний при принятии решений по проекту могут быть скорее в поддерживающей, помогающей и дающей фоновую информацию роли.

Для взятия на государство по внешнему договору значительных материальных обязательств необходимо одобрение Рийгикогу. У Рийгикогу есть право и обязанность планировать доходы и расходы госбюджета и принимать решения относительно материальных обязательств государства.

Для выполнения вышеназванных задач важно, чтобы Рийгикогу знал ответы по меньшей мере на следующие вопросы: насколько большое финансовое обязательство берут на государство; как проект финансируют; оговорен ли четкий механизм принятия решений, если проект обойдется дороже запланированного или изменится финансирование.

Анализ Госконтроля показал, что на вышеназванные вопросы в законопроекте ответов не найти. Одновременно важно, чтобы если Рийгикогу решит ратифицировать соглашение, то у парламента в случае настолько важного и затратного проекта и в дальнейшем была своя роль и возможность получать регулярную и дельную информацию о реализации проекта и контролировать использование денег.

Рийгикогу нужна дополнительная информация о следующих проблемах:

В соглашении и его объяснительном письме четко не указано, насколько большое финансовое обязательство берут на государство.

В соглашении между странами не написано, каким образом Эстония, Латвия и Литва будут финансировать проект Rail Baltic.

Отказ от соглашения между странами не сформулирован в соглашении однозначно.

Содержательная роль и вовлеченность Рийгикогу в связанных с проектом Rail Baltic решениях неясна.

Госконтроль советует разработать регуляцию применения международного соглашения, которая обязала бы правительство спрашивать решение Рийгикогу перед взятием превышающих полученные от Рийгикогу полномочия дополнительных обязательств или их планированием в ежегодном Законе о госбюджете и определила бы обязанность правительства регулярно и в оговоренных случаях экстренно оповещать Рийгикогу о состоянии строительства проекта Rail Baltic.

Также Госонтроль рекомендует велеть правительству представить парламенту анализ и план действий на случай, если расходы государства на проект Rail Baltic увеличатся в связи с уменьшением степени софинансирования ЕС, подорожанием строительства или отличными от планируемых экономическими результатами Rail Baltic.