13.02.2019, 12:30

Рано радовались: цены на бензин снова выросли

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rus.delfi.ee
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KütusetankimineFoto: Argo Ingver

Если еще вчера стоимость топлива упала на 9 за литр, то уже сегодня она поднялась на 7 центов.

Сегодня стоимость 95-го бензина на автозаправках составляет 1,269 евро, а дизеля — 1,309 за литр.

В прошлом году рекорд составил 1,439 евро за литр.

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