Рано радовались: цены на бензин снова выросли

Если еще вчера стоимость топлива упала на 9 за литр, то уже сегодня она поднялась на 7 центов.
Сегодня стоимость 95-го бензина на автозаправках составляет 1,269 евро, а дизеля — 1,309 за литр.
В прошлом году рекорд составил 1,439 евро за литр.
Если еще вчера стоимость топлива упала на 9 за литр, то уже сегодня она поднялась на 7 центов.
Сегодня стоимость 95-го бензина на автозаправках составляет 1,269 евро, а дизеля — 1,309 за литр.
В прошлом году рекорд составил 1,439 евро за литр.
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