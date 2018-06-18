Раквереский мясокомбинат готовится к двукратному увеличению объема продаж и нанял 44 новых работника

На неделе Яновой ночи Раквереский мясокомбинат отправит клиентам в Эстонии и за рубежом в общей сложности около 1,3 миллиона кг различной продукции, для наглядности — это 100 больших фур, или по килограмму продукции на каждого жителя Эстонии.

”Трендом гриля стало разнообразие возможностей — клиенты покупают свежее мясо, чтобы приправить его самостоятельно, помимо ребрышек в маринаде, все чаще отдается предпочтение предварительно запеченным ребрышкам, в то же время на гриле готовится другая разнообразная продукция — от сосисок до кровяных колбасок. В июне на удивление много покупается вареной колбасы, объемы продаж которой увеличиваются на 10-15 процентов. Видимо, традиционный картофельный салат часто готовится и на выпускные праздники, и на Янов день”, — добавила Мере.

Среди продукции Rakvere хитом Янова дня становится новая серия ”Taste of America”, а также серия ”Лучшие в мире колбаски”, в которой представлены немецкие, польские и каталонские вкусы. Однако на вершине рейтинга продаж все же остается классика: мясо для гриля и ребрышки в черничном маринаде, а также шашлык в кефирном маринаде.

Продукция Rakvere входит в ассортимент AS HKScan Estonia. HKScan — это предприятие, работающее в отраслях мясоперерабатывающей и пищевой промышленности, ведущее деятельность в странах Северной Европы. Более 7300 наших специалистов обслуживают самых взыскательных потребителей в мире, ежедневно прилагая усилия для обеспечения высокого качества на протяжении всей цепочки поставок ”от фермы до вилки”. HKScan производит, занимается сбытом и продажей качественной и ответственно произведенной продукции из свинины, говядины, птицы и баранины под известными торговыми марками, среди которых: HK, Scan, Rakvere, Kariniemen, Rose, Pärsons и Tallegg.