18.06.2018, 10:39

Раквереский мясокомбинат готовится к двукратному увеличению объема продаж и нанял 44 новых работника

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rus.delfi.ee
EST
Раквереский мясокомбинат готовится к двукратному увеличению объема продаж и нанял 44 новых работника
Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Продажи продуктов для гриля на неделе Яновой ночи по сравнению с другими неделями лета вырастают более чем в два раза. Для удовлетворения повышенного спроса в летний период на производство наняли 44 работника на лето, сообщает пресс-служба HKScan Estonia.

”Учитывая то, что в прошлом году мы установили в июне абсолютный рекорд продажи брендовой продукции Rakvere, а объемы продаж в этом году уже сейчас превышают прошлогодние, на Раквереском мясокомбинате начинаются очень загруженные недели. Благодаря новой экологичной упаковке и свежим рецептам продажи различных видов шашлыка Rakvere уже сейчас выросли на треть”, — сообщила Анне Мере, председатель правления предприятия HKScan Estonia, которое занимается изготовлением продукции Rakvere.

На неделе Яновой ночи Раквереский мясокомбинат отправит клиентам в Эстонии и за рубежом в общей сложности около 1,3 миллиона кг различной продукции, для наглядности — это 100 больших фур, или по килограмму продукции на каждого жителя Эстонии.

”Трендом гриля стало разнообразие возможностей — клиенты покупают свежее мясо, чтобы приправить его самостоятельно, помимо ребрышек в маринаде, все чаще отдается предпочтение предварительно запеченным ребрышкам, в то же время на гриле готовится другая разнообразная продукция — от сосисок до кровяных колбасок. В июне на удивление много покупается вареной колбасы, объемы продаж которой увеличиваются на 10-15 процентов. Видимо, традиционный картофельный салат часто готовится и на выпускные праздники, и на Янов день”, — добавила Мере.

Среди продукции Rakvere хитом Янова дня становится новая серия ”Taste of America”, а также серия ”Лучшие в мире колбаски”, в которой представлены немецкие, польские и каталонские вкусы. Однако на вершине рейтинга продаж все же остается классика: мясо для гриля и ребрышки в черничном маринаде, а также шашлык в кефирном маринаде.

ТОП

Продукция Rakvere входит в ассортимент AS HKScan Estonia. HKScan — это предприятие, работающее в отраслях мясоперерабатывающей и пищевой промышленности, ведущее деятельность в странах Северной Европы. Более 7300 наших специалистов обслуживают самых взыскательных потребителей в мире, ежедневно прилагая усилия для обеспечения высокого качества на протяжении всей цепочки поставок ”от фермы до вилки”. HKScan производит, занимается сбытом и продажей качественной и ответственно произведенной продукции из свинины, говядины, птицы и баранины под известными торговыми марками, среди которых: HK, Scan, Rakvere, Kariniemen, Rose, Pärsons и Tallegg.

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