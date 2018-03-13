Rakvere вывел на рынок выдержанные стейки из эстонской говядины мясных пород

Раквереский мясокомбинат вывел на рынок выдержанные стейки высшего качества из местной говядины мясных пород, среди которых представлены пять различных видов отрубов.

Благодаря выдержке мясо запекается быстрее, становясь в итоге нежным и сочным, сообщается в пресс-релизе.

По словам бренд-менеджера Rakvere Трийн Лыоке, пока в Эстонии говядину употребляют в пищу относительно мало, в 2016 году — 8,8 кг на человека. ”Хотя в последний год и можно было наблюдать небольшой рост потребления говядины, настоящий рост должны обеспечить мясопереработчики, приоритетом которых на ближайшие годы должно стать просвещение потребителя, чтобы человек сумел правильно приготовить продукт, приобретенный за немалую сумму. При этом особо важна выдержка, которая даёт домашнему повару гарантию того, что в конечном итоге мясо останется мягким и сочным”, — пояснила Лыоке.

”Поскольку говядина стоит дороже и ее сложнее приготовить, то при выборе для потребителя становится особенно важным высокое качество продукта. Поэтому говядина производства Rakvere закупается на конкретных фермах Эстонии, где ответственно подходят к разведению животных”, — добавила Лыоке.

Продуктовую линию стейков из говядины мясных пород Rakvere отличает наименование ”Master’s Cut”. В серии представлены различные виды отрубов, прилежно подготовленных мастерами мясных дел Rakvere. В ассортименте стейков высшего качества имеются как уже полюбившиеся, так и новые виды говяжьих отрубов, которые придутся по вкусу как начинающим любителям стейков, так и искушенным ценителям говядины.

Популярный стейк пиканья из нежирной говядины отличает характерная прослойка жира вдоль края. Такой отруб высоко ценится в Бразилии, он обладает насыщенным вкусом и особой мягкостью, достигнутой в процессе выдержки.

Стейк рибай отличается сочностью и, благодаря тонким жировым прожилкам, богатым вкусовым букетом.

Стейк из говяжьей вырезки — мечта любого ценителя мяса. Это поистине элегантный продукт, обладающий тающей во рту текстурой и превосходным вкусом.

Выдержанный стейк топсайд из отруба верхней задней части туши отличает мягкая структура и гарантированно насыщенный вкус.

Потребителю с классическим вкусом наверняка придется по душе нежирный стейк стриплойн в удобной упаковке.

”В отношении говядины, глядя на товар, потребитель ожидает в первую очередь увидеть само мясо, современная вакуумная упаковка которого отлично подчеркивает свежесть и натуральность продукта. Кроме этого, новая упаковка удобна в использовании, а дополнительную ценность ей придают вдохновляющие инструкции по приготовлению”, — пояснила Лыоке.