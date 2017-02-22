Rakvere увеличивает экспорт на другую сторону земного шара

Мясокомбинат Rakvere, являющийся частью крупнейшего в Эстонии предприятия пищевой промышленности HKScan Estonia, открыл для себя совершенно новый экспортный рынок — Новую Зеландию. Весной прошлого года мясокомбинатом Rakvere был отправлен в Новую Зеландию пробный контейнер, и на сегодняшний день уже поступили первые реальные заказы. В этот раз будут отправлены различные виды свинины — от внутреннего филе до шейного карбонада; предполагаемый ежемесячный объем продаж составит 100 тонн.

”В соответствии с торговым соглашением между Европейским союзом и Новой Зеландией, весной прошлого года мясокомбинатом Rakvere был отправлен пробный контейнер с замороженной свининой. Поскольку наше качество соответствовало требованиям местного рынка, на сегодняшний день мы уже получили первые заказы с другой стороны земного шара, — сообщила председатель правления HKScan Estonia Анне Мере. — Мы продаем свинину занимающимся оптовой торговлей предприятиям, клиентами которых являются местные предприятия пищевой промышленности и рестораны. Их первоочередные ожидания — стабильно получать сырье высокого качества. Новая Зеландия славится в мире как поставщик качественной баранины и говядины, поэтому пройти строгий контроль соответствия качества Новой Зеландии для эстонской свинины — это серьезное признание. Мы продолжим прилагать усилия во имя того, чтобы находить для эстонской свинины новые экспортные рынки и обеспечивать отечественному свиноводству неизменное и стабильное развитие”.

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”Новая Зеландия — это привлекательный экспортный рынок. Морская доставка туда из Эстонии длится два месяца, но затраты на нее не превышают затрат на доставку автотранспортом, к примеру, в Южную Европу. Кроме этого, у нас с ними противоположные времена года, что создает дополнительные возможности для продажи различных видов мяса, когда на нашем рынке, к примеру, в зимний или летний сезон, спрос на определенные виды мяса ниже или отсутствует”, — добавила Мере.

Продукция Rakvere входит в ассортимент AS HKScan Estonia. HKScan Estonia представляет собой объединение крупнейших в Эстонии предприятий пищевой промышленности, входящее в концерн HKScan. HKScan — ведущий эксперт в области мясной промышленности в странах Северной Европы. Концерн производит, занимается сбытом и продажей под сильными торговыми марками качественной и ответственно произведенной свинины, говядины, птицы и баранины, обработанного мяса и готовых продуктов. Клиентами HKScan являются секторы розничной торговли, промышленности, питания и экспортный сектор. Концерн действует на внутренних рынках Финляндии, Швеции, Дании и Балтийских стран. HKScan экспортирует свою продукцию почти в 50 государств. Нетто-оборот HKScan в 2016 году составил 1,9 миллиарда евро, концерн обеспечивает работой около 7 300 человек.