Rakvere и Tallegg представляют праздничные блюда к юбилею Эстонской Республики

Покупателей в поисках праздничных вкусовых впечатлений приятно удивят продукты Rakvere и Tallegg, созданные в ознаменование 100-летнего юбилея Эстонской Республики — карбонад для запекания ”Юбилейный” в панировке из семян, ассорти копченых мясопродуктов в нарезке ”Юбилейное трио”, ”Юбилейное жаркое с овощами” (Rakvere) и куриный рулет со сливово-яблочной начинкой (Tallegg), сообщают компании в пресс-релизе.

По словам бренд-менеджера Rakvere и Tallegg Трийн Лыоке, ”Юбилейному” карбонаду с великолепным вкусом придают праздничный облик свиное каре с эффектной косточкой и хрустящая панировка из семян тыквы и подсолнечника. Карбонад для запекания ”Юбилейный” в панировке из семян уже заслуженно получил множество похвал профессиональных поваров — этому праздничному блюду придает восхитительный вкусовой оттенок сочетание различных перцев и паприки, а общую вкусовую гамму оттачивают лук, чеснок и различные пряности, среди которых стоит особо отметить базилик и майоран. Тщательно отобранные порции свиного каре в удобных коробках для запекания при правильном жаре и соблюдении инструкции всегда достигнут идеальной степени готовности”, — заверила Лыоке.

Ассорти копченых мясопродуктов ”Юбилейное трио” представляет собой замечательный набор, укомплектованный специально для праздничного стола — лакомое копченое свиное и говяжье филе превосходно дополняет вареная салями с классическим вкусом.

Достойным пополнением юбилейной серии Rakvere выступает аппетитное предварительно запеченное свиное жаркое с овощами. ”Это жаркое со знакомым классическим вкусом станет подлинной находкой для домашних поваров, которые пожелают удивить семью полноценным праздничным блюдом без особых временных затрат. Всего 20 минут для разогрева в духовке — и жаркое из свиной лопатки с достигшими в мясном отваре упоительной мягкости картофелем, брюквой, морковью и луком готово для сервировки”, — добавила Лыоке.

Ценителей курицы, ищущих для праздничного стола нечто действительно особенное, несомненно порадует куриный рулет Tallegg со сливово-яблочной начинкой. Приготовленному в стиле баллотин рулету из аппетитного куриного филе с фаршевой начинкой придают праздничные вкусовые оттенки кусочки яблока, сливы, копченая паприка, чили, черный перец, гвоздика, душица, кардамон, лук и чеснок. Особенный броский и праздничный вид куриному рулету придают лепестки василька, использованные вместе с семенами льна, тыквы, орехами и хлопьями томата и чили для создания панировки.

Специально подготовленными для праздничных столов к 100-летнему юбилею Эстонской Республики продуктами Rakvere и Tallegg поддерживают проект ”Школьные дворы зовут детей двигаться и учиться!” („Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima!”).

В 2018 году Эстонской Республике исполняется 100 лет. Больше информации о подготовительных работах и мероприятиях — на сайте www.EV100.ee.

Продукция Rakvere и Tallegg изготовлена на заводах AS HKScan Estonia.