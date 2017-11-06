"Райское досье": что мы узнали из новых утечек о налоговых секретах сверхбогатых

Новая масштабная утечка финансовых документов показала, как огромные средства известных и богатых людей, включая владения королевы Великобритании, тайно содержатся в офшорных налоговых гаванях.

Согласно новым документам, министр торговли в правительстве Дональда Трампа оказался среди держателей акций компании, которая работает с российскими лицами, находящимися под санкциями США.

Утечка получила название "Райское досье" (Paradise Papers). В ней содержится 13,4 млн документов, в основном от одной из компаний, занимающейся офшорными финансами.

Программа Би-би-си "Панорама" входит в состав почти 100 групп журналистов-расследователей, которые изучали эти документы.

Как и в случае с "Панамским архивом", документы были получены немецкой газетой Suddeutsche Zeitung. Газета обратилась в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) для контроля над расследованием.

Факты, опубликованные в воскресенье, составляют лишь небольшую часть разоблачений, которые будут публиковаться в течение недели. Расследование будет раскрывать налоговые и финансовые сделки некоторых из сотен людей и компаний, которые встречаются в документах. Многие из них тесно связаны с Великобританией.

Расследование рассказывает о том, как политики, транснациональные корпорации и знаменитости используют запутанные схемы трастов, фондов и компаний-оболочек для ухода от налогов или скрывают свои сделки за завесой секретности.

Большинство транзакций проходило без нарушения закона.

Что стало известно про королеву Елизавету II?

Документы Paradise Papers указывают, что около 13 млн долларов частных денег королевы Елизаветы II были инвестированы в офшоры.

Средства были вложены в фонды на Каймановых островах и Бермудах Герцогством Ланкастерским, которое приносит доход королеве и занимается инвестициями ее частного состояния в 500 млн фунтов (660 млн долларов).

В инвестициях нет ничего нелегального, и нет оснований предполагать, что королева не платит налоги. Но возникает вопрос, следует ли монарху инвестировать в офшоры.

Судя по документам, были небольшие инвестиции в компанию розничной торговли BrightHouse, которую обвиняли в эксплуатации бедных, и в сеть магазинов Threshers, которая позже разорилась, оставив долги в 17,5 млн фунтов (23,08 млн долларов) и лишив почти 6 тыс. людей работы.

Ланкастерское герцогство заявило, что оно не вовлечено в решения, принимаемые фондами, и нет никаких указаний на то, что королева Елизавета II имела какие-либо сведения о конкретных инвестициях, сделанных от ее имени.

Герцогство ранее сообщало, что оно "уделяет пристальное внимание каждому своему действию или бездействию, которое может неблагоприятно сказаться на репутации" королевы, которая, как отмечается, проявляет интерес к своему состоянию.

Трудности для Росса и Трампа?

Уилбур Росс предотвратил банкротство Дональда Трампа в 1990-е годы и в награду получил должность министра торговли в администрации президента США.

Согласно документам, Росс сохранил свою долю в транспортной компании, которая зарабатывает миллионы долларов в год на перевозке нефти и газа по заказу российской энергетической компании "Сибур", среди акционеров которой — зять Владимира Путина и два человека из его окружения, которые оказались под американскими санкциями.

Это вновь поднимает вопросы о связи с Россией команды Дональда Трампа. Во время его президентства постоянно звучали обвинения в том, что российская сторона вступила в сговор, чтобы повлиять на исход выборов в США в прошлом году. Он называл эти обвинения "фейковыми новостями".

Откуда появилась утечка?

Большая часть данных поступила от компании Appleby, зарегистрированной на Бермудах. Она оказывает юридические услуги элите офшорного бизнеса. Компания помогала клиентам основывать компании в заграничных юрисдикциях с низкими или нулевыми налоговыми ставками.

Эти и другие документы, в основном из реестров юридических лиц юрисдикции Карибского бассейна, получила газета Süddeutsche Zeitung. Она не раскрывает своего источника.

Информационные партнеры объясняют, что расследование ведется в общественных интересах, потому что утечки данных из мира офшоров неоднократно раскрывали информацию о различных правонарушениях.

Appleby в ответ на утечки заявила, что в ней "удовлетворены тем, что нет доказательств правонарушений как с нашей стороны, так и со стороны наших клиентов". В компании добавили, что не терпят противозаконного поведения.

Что же такое офшорные финансы?

По сути дела, речь идет о месте, на которое не распространяется регулирование вашей страны, и в которое компании или физические лица могут перенаправить свои деньги, активы или прибыль, чтобы извлечь выгоду из более низких налогов.

Такие юрисдикции обывателям известны как "налоговые убежища", или более официально как офшорные финансовые центры для представителей отрасли. Как правило, они стабильны, скрытны и надежны. Часто это маленькие острова, но не всегда это так, и они могут различаться по степени того, как строго проводятся проверки на правонарушения.

Великобритания здесь является крупным игроком, не просто потому что многие ее заморские территории и коронные владения — офшорные финансовые центры, а потому что многие юристы, бухгалтеры и банкиры, работающие в офшорной отрасли, находятся в лондонском Сити.

Речь также идет о супербогатых. Брук Харрингтон, автор исследования "Капитал без границ: управляющие активами и 1%", говорит, что офшорные финансы — не для 1% населения, а для 0,001%.

Активы объемом около 500 тысяч долларов (380 тысяч фунтов) просто не смогут соответствовать офшорным компенсациям, которые необходимы для того, чтобы схемы работали, объясняет она.

Почему это важно?

Во-первых, это очень много денег. Boston Consulting Group говорит, что в офшорах содержится около 10 триллионов долларов. Это почти равно совокупному ВВП Великобритании, Японии и Франции вместе взятых. И это еще может быть довольно консервативной оценкой.

Использование офшоров критикуют за секретность, которая может способствовать махинациям, или за неравенство. Критики офшоров также говорят, что правительства не слишком эффективно сражаются с офшорами.

Брук Харрингтон говорит, что если богатые избегают налогов, то бедные оплачивают счет: "Правительства должны функционировать, и то, что они не получают от богатых, они получают с наших шкур".

"Нам нужно знать, что происходит в офшорах, если бы офшоры не были секретными, то некоторых из этих вещей просто не могло бы произойти, нам нужна прозрачность", — сказала прогоамме Би-би-си лейборист, член парламентской комиссии по контролю за публичными расходами Мег Хильер.

Что говорят в защиту офшоров?

Офшорные финансовые центры говорят, что если бы они не существовали, то не было бы ограничений в отношении налогов, которые правительства могут взимать. Они говорят, что не сидят на горах наличных денег, а работают как агенты, которые помогают перекачивать деньги вокруг земного шара.

Боб Ричардс, который был министром финансов Бермудских островов, когда давал интервью Би-би-си, заявил, что в его задачи не входит сбор налогов других стран, и они сами должны разбираться.

И он, и Ховард Куэйл, главный министр острова Мэн (он также дал интервью Би-би-си, а владения Британской короны, которые он возглавляет, фигурируют в утечках), отрицают, что эти юрисдикции можно даже считать налоговыми гаванями, так как они хорошо регулируются и полностью соответствуют международным правилам финансовой отчетности.

Appleby ранее говорил, что офшорные финансовые центры "защищают людей, ставших жертвами преступлений, коррупции и преследования, укрывая их от коррумпированных правительств".