Раймонд Кальюлайд: город поступил правильно, отказавшись арендовать помещения у Arsenal

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, город принял в свое время правильное решение, отказавшись от плана арендовать помещения для районной управы у торгового центра Arsenal. В этом убеждают обнародованные сегодня результаты спецпроверки, проведенной госпредприятием Riigi Kinnisvara, сообщает управа в пресс-релизе.

По словам Кальюлайда, решение города отказаться от аренды помещений для управы Пыхья-Таллинна в торговом центре Arsenal было единственно правильным.

В момент продажи председателем совета Riigi Kinnisvara AS являлся Таави Рыйвас, а одним из покупателей был другой влиятельный реформист Райн Розиманнус. Причем последний скрывал этот факт до тех пор, пока Рыйвас оставался премьер-миинистром.

”Мы пока не знаем, какова была роль председателя совета Riigi Kinnisvara Таави Рыйваса в том, что влиятельный реформист Райн Розиманнус вместе со своими бизнес-партнерами стал одним из владельцев центра Arsenal, причем данная недвижимость была продана по заниженной цене. В любом случае, на основе этих фактов общественность может сделать свои выводы в отношении обоих политиков”, — сказал Кальюлайд.

В настоящий момент принятие решения в отношении помещений для районной управы отложено: ”Дождемся вступления в должность нового состава мэрии и затем обсудим этот вопрос с соответствующим вице-мэром и мэром”.