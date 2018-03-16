Раймонд Кальюлайд: EAS хорошо бы ликвидировать

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд у себя на Facebook прокомментировал тему пособий для предпринимателей и отметил, что Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) можно и вовсе упразднить.

”Я думаю, что в предвыборной платформе Центристской партии могло бы содержаться обещание ликвидировать Фонд развития предпринимательства (EAS). Давно собирался предложить это. Не верю, что это имело бы сколько-нибудь существенные экономические последствия. ВВП точно не сократится", — пишет Кальюлайд.

"Мне кажется, что государства вообще не должны напрямую дотировать предпринимателей. Если кто-то хочет построить на крыше своего торгового центра огромное колесо обозрения — пожалуйста, но за свои деньги! Государство должно исходить в своих действиях из общей пользы. Что произошло бы в случае ликвидации EAS? Думаю, предприниматели не потеряли бы своей предприимчивости. Инвесторы продолжили бы инвестировать средства в проекты, приносящие прибыль. Светлые головы, которые сейчас работают в EAS, принесли бы пользу многим предприятиям в частном секторе".

"А освободившиеся средства я направил бы туда, где помощь нужна больше всего. Главным образом я имею в виду пожилых людей. Необходимо модернизировать имеющиеся дома престарелых и построить новые. Многие одинокие пенсионеры нуждаются в муниципальном жилье и т.д. Если Центристская партия внесет пункт о ликвидации EAS в свою платформу, то это станет потрясением для многих. И все же думаю, что мы должны это обсудить", — резюмирует политик.