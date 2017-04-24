Rail Baltica: названы цены на билеты из Таллинна до Риги и Вильнюса

Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic может обойтись в 5,788 млрд евро. Такую сумму на рижской конференции "Rail Baltica Global Forum 2017" озвучил партнер EY в странах Балтии Наурис Клява.

Из указанной суммы 4,635 млрд евро или около 85% на себя готов взять Европейский союз, а страны Балтии должны выделить 1,154 млрд евро.

Помимо того, в период с 2048 по 2052 год потребуются дополнительные инвестиции — свыше 500 млн евро на восстановление инфраструктуры.

По расчетам, социально-экономическая выгода проекта — 16 млрд евро. Эта сумма учитывает доходы от перевозки пассажиров, грузов, снижения уровня загрязнения окружающей среды и др. Страны-участницы проекта за счет Rail Baltic смогут оживить и свою экономику.

Главный вывод эксперта — экономическая выгода от проекта значительно превышает затраты на его реализацию. А вот рентабельность железнодорожного оператора в большей степени будет зависеть от способности привлечения пассажиров и грузов.

Также определена потенциальная цена билетов: по маршруту Рига-Таллинн — 38 евро (в пути — час 55 минут), Рига-Вильнюс — 38 евро (в пути — два часа одна минута), Таллинн-Вильнюс — 76 евро (в пути — четыре часа и 5 минут).

Проект Rail Baltica предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна через Ригу до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.