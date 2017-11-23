Rail Baltica может повлиять на стоимость продаваемых в Эстонии товаров

На вчерашней встрече руководства RB Rail и представителей некоторых коммерческих предприятий стороны отметили, что новая железная дорога повысит конкурентоспособность Эстонии и может оказать влияние на цены в сторону уменьшения, пишет Eesti Päevaleht.

По словам предпринимателей, импорт и экспорт товаров в Эстонии являются сложными процессами и стоимость логистики может составлять до половины стоимости некоторых продуктов, и Rail Baltic может оказать с этой точки зрения положительное влияние. Также бизнесмены надеются на высокий цифровой уровень проекта. ”Надеемся, что Rail Baltic станет инновационным сообщением, где управление транспорта будет происходить дигитально”, — сказал председатель правления Tallinna Sadama Валдо Калм.

Исполнительный директор проекта Байба Рубеса в свою очередь отметила ожидаемое влияние Rail Baltica на окружающую среду, например, в виде уменьшения количества тяжеловесных грузовиков на дорогах.