Rail Baltica даст импульс для развития рынка недвижимости?

Проект железнодорожной магистрали Rail Baltica даст импульс также для развития рынка недвижимости, заявила 3 ноября на конференции Baltic Real Estate Leaders Forum председатель правления совместного предприятия трех стран Балтии RB Rail Байба Рубеса.

Вдоль этой железнодорожной линии можно будет развивать новые центры логистики, вблизи городских станций — новые большие торговые центры и другие проекты, считает она.

Rail Baltica может способствовать и развитию жилищного строительства, так как подтолкнет людей к покупке жилья на прежней периферии, например, в Пярну, даже если они работают в Риге или Таллине, пояснила Рубеса.

Цель Rail Baltica — ощутимо приблизить страны Балтии к центру Европы, а также символически снести границы между Балтийскими странами, Польшей и остальной Европой. Станет обычным делом жить в одной стране, а работать — в другой", — сказала она.