Rail Baltic Estonia проанализирует риски строительства железной дороги

На этой неделе Rail Baltic Estonia объявила о заказе анализа рисков с целью определить отраслевые риски, связанные с подготовкой строительства железной дороги, и методы их снижения.

По словам менеджера по проектам, отвечающего за заказы предприятия, Вайко Эггерта, по итогам выполнения заказа они найдут себе партнера, который поможет объединить необходимые экспертные знания о возможных рисках и их предотвращении.

”Постоянный анализ своих рисков — это признак профессионализма предприятия. Он неизбежен именно в сфере инфраструктуры и транспорта”, — сказал Эггерт.

Анализ рисков проводится в отношении двух частей проекта по отдельности: — I часть: анализ рисков, сосредоточенный на реализации проекта — от текущей фазы планирования до предполагаемого начала строительства железной дороги (2017-2020 годы); — II часть: анализ рисков, сосредоточенный на рисках, присутствующих с момента начала строительства железной дороги и до ввода ее в эксплуатацию (до 2026 года).

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В заказе анализа рисков могут принимать участие все предприятия, имеющие опыт в проведении анализа рисков в отношении масштабных инфраструктурных проектов. Более подробную информацию по части содержания заказа и условий квалификации можно получить в Регистре государственных поставок на сайте https://riigihanked.riik.ee/.

”Помимо заказа анализа рисков, на данный момент Rail Baltic Estonia проводит анализ товарного терминала Мууга, который сосредоточен на том, как наилучшим образом связать Rail Baltic с имеющейся в районе порта Мууга инфраструктурой”, — добавил Эггерт и уточнил, что соответствующее исследование будет завершено в сентябре этого года.

ТОО Rail Baltic Estonia (RBE) — это эстонская холдинговая компания, созданная для того, чтобы представлять интересы Эстонского государства в совместном предприятии (RB Rail) и выполнять административные и технические задачи в Эстонии. Деятельность RBE в Эстонии включает в себя, прежде всего, проведение исследований и анализов, необходимых для осуществления проекта в Эстонии; предъявление заказов на техническое проектирование пассажирских и товарных терминалов, депо и т. п. объектов; предъявление заказов на строительство земляного полотна железной дороги и прочей железнодорожной инфраструктуры, мостов-виадуков, дорог, терминалов, депо и т. п.