Ragn-Sells об отказе от договора: Таллинн отклонил запрос об изменении цены в несколько центов

Шведский концерн по вывозу отходов Ragn-Sells сообщил, что вынужден расторгнуть договор с Таллиннским центром обработки отходов начиная с 1 июня.

Председатель правления Ragn-Sells Райн Вяэна объяснил, что предприятие обслуживало клиентов центра Таллинна начиная с2015 по ценам, предъявленным ими в процессе госзакупки, в то время как за два с половиной года объемы работы и расходы на рабочую силу и топливо увеличились.

В начале этого года Ragn-Sells представил Таллинну запрос о повышении цены и попросил сделать новой ценой опустошения 140-370-литровых контейнеров 1,02 евро, а 600-1100-литровых — 1,24 евро.

”Мы говорим о скромных ценовых изменениях, о измеряемых в евроцентах масштабах, что помогло бы нам дальше продолжать деятельность. Таллинн отклонил наш запрос”, — сказал Вяэна.

Он подчеркнул, что Ragn-Sells готов продолжать обслуживать клиентов Кесклинна, пока город не проведет новую закупку и найдет нового исполнителя работы. Полсе этого компания сосредоточится на обслуживании частных и бизнес-клиентов.

Город же считает, как сообщил вчера Раэпресс, что ходатайство фирмы о повышении цены не обоснованно и цену с бухты-барахты поднимать невозможно.

"Ragn-Sells вымогает деньги у города", — заявил вице-мэр столицы Арво Сарапуу.