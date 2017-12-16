Радость юбилея с доставкой на дом: теперь товары ЭР100 можно заказать в интернете

Изделия с символикой столетия Эстонской Республики можно заказать в недавно открывшемся интернет-магазине ЭР100, который находится по адресу 100kingitust.ee.

”Находится ли человек в Эстонии, Соединенных Штатах Америки или Японии, в интернет-магазине он всегда сможет приобрести себе сувениры с логотипом ЭР100, которые создадут настроение дня рождения в любом уголке мира”, — рассказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа в пресс-релизе.

”В настоящее время в продаже имеется около сотни изделий с символикой ЭР100, но новые сувениры добавляются каждый день”, — рассказала член правления Sokisahtel OÜ Пирет Ильвер-Утсал. В интернет-магазине можно найти для празднования воздушные шары, значки, различные подарки и печатную продукцию. В ассортименте также имеются необходимые для организации праздников презентационные приспособления, фотостены, флаги и упаковочный материал.

Официальный интернет-магазин ЭР100 администрирует фирма Sokisahtel OÜ, которая выиграла организованный для этого конкурс поставки. Интернет-магазин будет открыт до окончания периода празднования.

В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке и мероприятиях: www.EV100.ee.