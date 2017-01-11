Во многих регионах Эстонии найдутся области, где уровень радона в жилых домах опасно высок и может нанести серьезный ущерб здоровью. К счастью, здесь на помощь приходят специальные изделия, при помощи которых можно избежать контакта с радоном в своей жизни.

Так что же такое в точности этот ”радон”, каким образом он возникает, и какую опасность он в себе таит? Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, встречающийся в окружающей среде; он бесцветен, не имеет запаха и вкуса. В возникновении радона ”виноват” уран, который в земле и горных породах встречается в очень малой степени. В результате радиоактивного разложения урана и образуется радон. Из-за газообразного состояния радон свободно перемещается в почве, может попадать в атмосферу и проникать в здания. Основным источником радона является почва, и во внутренние помещения радон, образующийся в земле, попадает, в основном, через трещины и отверстия, имеющиеся в полу или фундаменте — например, отверстия для трубопровода или проводов. Поскольку давление в зданиях ниже, чем на улицу, именно это-то и способствует проникновению радона в здания.

Есть установленные нормы того, каким высоким может быть содержание радона в жилых помещениях. Стандарт EVS 840:2008 ”Радонобезопасное проектирование здания” устанавливает, что в жилых и рабочих помещениях здания, а также помещениях для отдыха, среднегодовое содержание радона в воздухе помещения должно быть менее 200 беккерелей (Бк)/м³. Речь идет о принятом на международном уровне предельном значении в отношении уровня радона во внутренних помещениях здания. В случае старых домов требования немного мягче, и приемлемым уровнем считается концентрация менее 400 Бк/м³.

Может вызывать рак легких

Для здоровья радон, несомненно, опасен. А именно, длительное проживание в здании с большой концентрацией радона вызывает повышение риска заболевания раком легких. В уличном воздухе радон не представляет собой опасности. Выйдя из земли, он рассеивается в атмосфере, и, таким образом, концентрация радона в уличном воздухе очень низка.

Конструкция здания влияет на уровень радона во внутренних помещениях, однако радон все же может встречаться почти во всех типах зданий. Поскольку радон берется, в основном, из земли, в многоэтажных зданиях проблем с радоном обычно намного меньше, чем в низких зданиях.

Уровень следует измерять

Концентрации радона во внутреннем воздухе помещений бывают самыми разными, в зависимости от местонахождения и типа здания, а также привычек его жильцов. Исследования Центра радиации Эстонии показали, что содержание радона во внутреннем воздухе эстонских жилых домов варьируется, преимущественно, в пределах от 20 до 1000 Бк/м³ и в отдельных случаях в глинтовом поясе Северной Эстонии достигает более чем 9000 Бк/м³. Среднее содержание радона во внутреннем воздухе домов, согласно этим исследованиям, составляет 103 Бк/м³. В односемейных жилых домах уровень радона, в основном, выше, чем в многоквартирных домах. Высокий уровень радона в почве чаще встречается в Северной Эстонии, а также в Южной Эстонии с ее ареалами распространения морены, богатой гранитом; кроме того, зоны с умеренной опасностью встречаются и в Центральной Эстонии. И все же даже в тех регионах, которые не определены как радоноопасные, могут встречаться жилые дома, во внутреннем воздухе которых имеется высокая концентрация радона. Таким образом, в этих зданиях тоже стоит обязательно провести измерения.

Правильнее всего измерять уровень радона в отопительный период, поскольку в это время двери и окна закрыты и при вентилировании помещения в них втягивается относительно большее количество подземного воздуха, контактирующего с почвой. Кроме того, в зимние месяцы замерзшая земля препятствует выходу радона вокруг здания в атмосферу. Под домом почва не замерзает, и туда из окрестностей здания также попадает часть почвенного воздуха, содержащего радон, из-за чего содержание радона в здании в зимнее время бывает наибольшим. Летом окна чаще держатся открытыми, и поступающий в комнаты уличный воздух уменьшает уровень радона в помещениях.

Здание можно защитить от радона

Можно ли как-то защититься от радона? Да, если использовать соответствующую продукцию для воспрепятствования утечкам радона во внутренние помещения. Например, компанией Kiilto разработана система, с помощью которой можно воспрепятствовать попаданию радона в жилые помещения через трещины, имеющиеся в каменно-кирпичных кладках и бетонных отливках, соприкасающихся с землей. Во избежание проникновения радона трещины закрываются, чтобы радиоактивный газ больше не мог просачиваться в воздух помещения через трещины. Для закрытия трещин применяется 2-компонентная гидроизоляционная мастика на цементной основе и армирующая лента. Прежде всего, швы очищаются, и из них удаляются все незакрепленные части. Затем трещины размером более 5 мм уплотняются эластичной уплотнительной массой KiiltoFix Masa. Когда эта масса высохнет, базовая поверхность грунтуется клеевой дисперсией Kiilto Fibergum Primer, которая разводится водой в пропорции 1:1. После клеевой дисперсией на базовую поверхность наносится гидроизоляционная мастика Keramix, на которую сверху немедленно накладывается бутиловая лента Kiilto Butüüllint, которая, в свою очередь, сверху шпатлюется гидроизоляционной мастикой Keramix. Изоляция должна заходить на стену не менее чем на высоту плинтуса (42 мм). Пропускающие газ места в полу уплотняются аналогично уплотнению трещин между полом и стеной.

С помощью вышеописанных методов работы герметизируются все имеющиеся в здании трещины в бетонных отливках, соприкасающиеся с землей, чтобы воспрепятствовать попаданию радона в жилые помещения.

Радон

Радон — это ядовитый радиоактивный инертный газ без цвета и запаха.

Радон занимает первое место в мире как канцероген, вызывающий рак легких.

В США раком легких, вызванным радоном, в год заболевает от 22 000 до 25 000 человек.

В Эстонии радон вызывает от 100 до 150 случаев заболевания раком легких в год.

Радон не является ”новомодным” явлением, появившимся в последнее время. Радон — это газ, вызывающий очень тяжелые проблемы со здоровьем, о чем людей сейчас начали информировать.

Повсюду в развитых странах установлены нормы предельного содержания радона в зданиях.

Таким образом, в Европе даже в соответствии с предельной нормой, установленной в Эстонии, содержание радона в здании должно не превышать 200 Бк/м³.

Строительная деятельность ограничивается, если содержание радона в почве превышает 50 000 Бк/м³.

Источник: www.radoonitõrjekeskus.ee