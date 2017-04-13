Ради дополнительного финансирования врачи готовы провести забастовку длиной в несколько месяцев

Медицинские работники вчера сообщили, что если правительство не найдет дополнительное финансирование для сферы здравоохранения, то 15 мая они начнут забастовку, которую врачи готовы вести несколько месяцев.

Последний раз забастовка врачей имела место в 2012 году, когда врачи бастовали почти четыре недели и добились желаемого — повышения зарплат. Теперь же вопрос стоит в финансировании сферы здравоохранения в долгосрочной перспективе, для чего правительству придется найти как минимум 100 дополнительных миллионов евро.

Так как правительство не вынесло решения к вчерашнему обещанному сроку, медики сообщили о запланированной на 15 мая забастовке, которую они на этот раз готовы вести на протяжении нескольких месяцев, а не недель.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) поддержал врачей. Осиновский в правительстве требовал дополнительного финансирования здравоохранения, но не нашел поддержки.

Министерство социальных дел предложило, что раз в Эстонии около 210 000 пенсионеров, которые не работают, а значит от них не поступает социальный налог, то государство могло бы само платить за них Больничной кассе. Если бы государство платило кассе 12% от средней пенсии по старости на человека, то получилось бы 130 миллионов евро, которые бы покрыли недостаток финансирования.

Министр финансов Свен Сестер (IRL) не поддержал этот план, но не предложил конкретного решения и не сказал, что нахождение дополнительных денежных средств возможно. Сегодня обсуждение бюджета продолжится в кабинете правительства.

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) согласен с Осиновским, что сфера здравоохранения должна получить дополнительное финансирование, но отметил, что придется подождать — окончательное решение могут вынести нескоро.

На вопрос о том, насколько длинную забастовку сможет выдержать государство и правительство, Ратас напрямую не ответил, но добавил, что это сотрудникам сферы здравоохранения предстоит решать, с каким предлдожением они будут согласны.