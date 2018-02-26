Работы по улучшению сети Telia могут вызвать краткие перебои в действии некоторых услуг

В период с 26.02 по 01.03 и с 05.03 по 09.03 Telia проводит работы по развитию сети, из-за которых в ночное время могут возникать краткосрочные перебои в действии некоторых услуг, сообщается в пресс-релизе.

Работы проводятся по регионам в соответствии с графиком и осуществляются с 02:00 до 06:00. В это время возможны краткосрочные перебои в работе таких мобильных услуг как звонки, SMS и интернет и таких домашних услуг как телевидение, настольный телефон и интернет. Сбой в работе услуг будет проявляться только в том регионе и в тот момент времени, когда производятся работы.

Telia проводит обслуживание сети с тем, чтобы повысить надежность и качество своих услуг.

Telia напоминает, что при необходимости обратиться за экстренной помощью при отсутствии мобильной связи, следует вынуть из мобильного телефона SIM-карту или полностью перезагрузить телефон и, вместе ввода PIN-когда, позвонить по номеру экстренной службы. В этом случае для звонка на номер экстренной помощи 112 мобильный телефон воспользуется другой доступной в данном регионе сетью.

Работы проводятся в ночное время, чтобы доставить клиентам как можно меньше неудобств. Telia благодарит за понимание и приносит извинения за возможные неудобства.