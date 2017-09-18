Работу в публичном секторе теперь можно искать и через портал Кассы по безработице

С сегодняшнего дня к предложениям о работе портала Кассы по безработице добавились также предложения о работе в публичном секторе. Это значит, что теперь через портал кассы по безработице могут искать работу как чиновники и специалисты, так и, например, учителя, сообщается в пресс-релизе.

Предложения о работе в публичном секторе можно будет найти на портале кассы по безработице как в рубрике предложений о работе в административной сфере и сфере правопорядка, так и, например, в рубрике сферы образования.

Объявления о работе можно искать на портале как по сферам деятельности, так и по местонахождению рабочего места. Для того, чтобы подать заявку на рабочее место, можно либо обратиться к работодателю напрямую, либо подать заявку через e-töötukassa, для этого нужно войти на портал e-töötukassa и составить или загрузить свое CV.

Для государственных учреждений и учреждений местных самоуправлений выставление предложений о работе на портале Кассы по безработице является обязательным. Учреждения публичного сектора, которые ищут работников на трудовой договор, могут не публиковать свои предложения на портале Кассы по безработице, но по желанию учреждения могут выставлять через e-töötukassa и все предложения публичного сектора.

Вместо портала Konkursiveeb создан сайт, где около объявления будет кнопка ”Прочитайте подробнее”, при нажатии на которую читателя перенаправят к конкретному предложению о работе на портале Кассы по безработице.