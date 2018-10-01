01.10.2018, 07:33

Работодатели одобрили повышение минимального оклада до 540 евро в месяц

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rus.delfi.ee
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Palju rahaFoto: Ilmar Saabas

Минимальная зарплата в Эстонии вырастет со следующего года с нынешних 500 до 540 евро в месяц - соответствующей договоренности достигли Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов.

Минимальная почасовая ставка, по условиям договоренности, составит в 2019 году 3 евро 21 цент, передает rus.err.ee.

Повышение минимальной зарплаты означает рост связанных с "минималкой" зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторе.

Постановление о росте минимальной зарплаты еще предстоит утвердить правительству.

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