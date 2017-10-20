Работодатели и работники ждут от Европы способности быстро адаптироваться к экономическим и социальным переменам

Премьер-министр Юри Ратас и министр здоровья и труда Евгений Осиновский обсудили в Брюсселе с руководителями институтов власти ЕС, а также представителями организаций работников и работодателей, как одновременно укрепить европейскую экономику и социальное благосостояние, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Мы живем в цифровую эпоху. Это значит, что меняется все европейское общество: от экономики до общего уклада жизни. Как в Европейском союзе в целом, так и во всех отдельно взятых странах — членах ЕС общество должно адаптироваться к переменам и пересмотреть действующие правила, иначе мы проиграем в мировой конкуренции. Оценки работников и работодателей в данном случае крайне важны, поскольку их вклад в поиск новых решений чрезвычайно необходим и ценен”, — считает премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Премьер-министр пояснил, что сегодня Европа столкнулась одновременно как с нехваткой рабочей силы, так и с безработицей. ”Уже сегодня на большинстве рабочих мест необходимо обладать минимальными цифровыми навыками, примерно 42 процента не обладающих ими людей являются безработными. В то же время европейские работодатели говорят, что не могут найти людей, имеющих необходимые цифровые навыки. Мы должны обеспечить всех людей необходимыми для работы навыками и социальной защитой”, — заявил Ратас.

На совещании по экономическим и социальным вопросам обсуждались три темы: европейское социальное измерение, привлечение социальных партнеров к формированию государственной политики и осуществлению реформ, а также инвестиции в образование в условиях дигитализации экономики и общества.

Модераторами дискуссий выступали в порядке очередности три страны-председателя Совета ЕС, то есть Эстония, Болгария и Австрия. Обсуждение, посвященное социальному измерению, направлял эстонский министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Суть обсуждения свелась в основном к тому, как социальная политика должна реагировать на изменения в обществе и какова при этом роль социального партнерства. Также обсуждалось, что можно предпринять в социальной сфере на уровне Европейского союза, а что должно остаться прерогативой стран — членов. В качестве одной из возможностей будущего развития событий Европейская комиссия предложила углубить сотрудничество в социальной сфере вплоть до выработки едины х стандартов, с другой стороны рассматривается вариант, при котором общеевропейская работа над социальным измерением ограничится только сферой свободного передвижения.

”Мы должны идти в ногу с социальными и экономическими переменами — люди перемещаются из страны в страну, формы занятости становятся все более разнообразными, развитие технологий требует новых навыков, — сказал министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский. — Я думаю, что члены ЕС и социальные партнеры способны найти пути отвечать на брошенные временем вызовы, как на уровне отдельных государств, так и всего Европейского союза, считаясь при этом с социально-экономическими особенностями разных стран и спецификой рынка труда”.

В четверг и пятницу, 19-20 октября премьер-министр Ратас принимает участие в заседании Совета ЕС, на котором он даст обзор результатов состоявшегося в Таллинне цифрового саммита. Помимо этого лидеры ЕС обсудят проблемы миграции, укрепление европейского сотрудничества в сфере обороны и внешнюю политику ЕС, прежде всего, в контексте отношений с Турцией. Участники встречи взвесят, как помочь странам, принимающим на себя основной поток иммигрантов, как сделать более эффективным сотрудничество с гуманитарными организациями, а также со странами — источниками эмиграции и со странами, через которые поток мигрантов идет в Европу.

В пятницу в первой половине дня будет обсуждаться будущее ЕС и сотрудничество на высшем уровне, лидеры 27 государств получат также обзор хода переговоров о выходе Великобритании из состава Европейского союза.