06.09.2018, 14:10

Работников техосмотра автомобилей теперь контролируют камеры: это полезно или глупо?

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rus.delfi.ee
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Tehnoülevaatus
TehnoülevaatusFoto: Hendrik Osula

Уже добрых два месяца автовладельцы, которые бывают на техосмотре со своей машиной, испытывают недоверчивое внимание камер, повешенных в пунктах техосмотра по строгому распоряжению государства, пишет Õhtuleht.

По утверждению Департамента шоссейных дорог, сделанные обязательными камеры помогают избежать ситуаций, когда машине оформляют техосмотр, на самом деле не проверив ее, когда автомобиль проверяют лица, у которых нет полномочий для этого, или когда проверяют так называемые машины-доноры.

"В целом, драма работников техосмотра была комичной", — оценивает [недавно сделавшая техосмотр своего старого Mercedes] Кристин артистические усилия потеющих под камерами наблюдения работников этим летом.

"Если сейчас спросить, есть ли от сделанных обязательными для техосмотров камер польза или нет, то я верю, что, скорее, все-таки есть", — оценивает Тойво (имя изменено) предпенсионного возраста, который десятки лет проработал в пункте техосмотра, попросив у Õhtuleht в интересах своей профессиональной деятельности права остаться анонимным.

По словам коллеги Тойво Харри, записи установленных камер придутся кстати, если после осмотра возникнет спор с каким-нибудь недовольным клиентом.

Полный текст статьи читайте в Õhtuleht.

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