Работников техосмотра автомобилей теперь контролируют камеры: это полезно или глупо?

По утверждению Департамента шоссейных дорог, сделанные обязательными камеры помогают избежать ситуаций, когда машине оформляют техосмотр, на самом деле не проверив ее, когда автомобиль проверяют лица, у которых нет полномочий для этого, или когда проверяют так называемые машины-доноры.

"В целом, драма работников техосмотра была комичной", — оценивает [недавно сделавшая техосмотр своего старого Mercedes] Кристин артистические усилия потеющих под камерами наблюдения работников этим летом.

"Если сейчас спросить, есть ли от сделанных обязательными для техосмотров камер польза или нет, то я верю, что, скорее, все-таки есть", — оценивает Тойво (имя изменено) предпенсионного возраста, который десятки лет проработал в пункте техосмотра, попросив у Õhtuleht в интересах своей профессиональной деятельности права остаться анонимным.

По словам коллеги Тойво Харри, записи установленных камер придутся кстати, если после осмотра возникнет спор с каким-нибудь недовольным клиентом.

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