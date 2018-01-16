16.01.2018, 11:21

Работники Раквереского мясокомбината планируют новую забастовку

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rus.delfi.ee
EST
Rakvere Lihakombinaat
Rakvere LihakombinaatFoto: Tiit Blaat

Работники Раквереского мясокомбината не забросили мысль добиться повышения зарплаты и готовятся к новой забастовке, пишет Maaleht.

Когда именно начнется и сколько продлится забастовка, секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский сказать не смог. ”В конце этой недели или начале следующей должно что-то проясниться”, — сказал он. По его словам, в забастовке могут принять участие не только работников скотобойни, так как сейчас идет сбор информации и изучение позиций людей, трудящихся в других отделах.

Если работники решат бастовать, то об этом, как того и требует закон, они сообщат за две недели до начала забастовки.

Всего на Раквереском мясокомбинате работает 750 человек.

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