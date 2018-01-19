19.01.2018, 11:12

Работники Раквереского мясокомбината объявили бессрочную забастовку

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rus.delfi.ee
EST
HKSCAN, Rakvere lihakombinaat
фото иллюстративноеFoto: Ain Liiva

Союз профсоюзов работников индустрии и металлургии (IMTAL) послал сегодня Ракверескому мясокомбинату извещение о грядущей забастовке. Она начнется 6 февраля в 7:30 и продлится неопределенное время, пишет Ärileht.

Такими мерами работники бойни требуют поднять основную зарплату на 16% с 1 февраля 2018 года, а также еще на 16% — с 1 июля. Также требуют, чтобы расчет платы за результат не был изменен.

Секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский поведал, что переговоры о зарплате с работодателем велись с октября прошлого года, но результата нет.

„В хоте переговоров работники сделали несколько компромиссных предложений, от которых работодатель отказался. Также работодатель со своей стороны не сделал ни одного предложения о повышении заработной платы”, — сообщил Архангельский и добавил, что безрезультатными оказались и переговоры с привлечением государственного примирителя.

Всего на Раквереском мясокомбинате работает 750 человек.

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