Работники Раквереского мясокомбината объявили бессрочную забастовку

Союз профсоюзов работников индустрии и металлургии (IMTAL) послал сегодня Ракверескому мясокомбинату извещение о грядущей забастовке. Она начнется 6 февраля в 7:30 и продлится неопределенное время, пишет Ärileht.

Такими мерами работники бойни требуют поднять основную зарплату на 16% с 1 февраля 2018 года, а также еще на 16% — с 1 июля. Также требуют, чтобы расчет платы за результат не был изменен.

Секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский поведал, что переговоры о зарплате с работодателем велись с октября прошлого года, но результата нет.

„В хоте переговоров работники сделали несколько компромиссных предложений, от которых работодатель отказался. Также работодатель со своей стороны не сделал ни одного предложения о повышении заработной платы”, — сообщил Архангельский и добавил, что безрезультатными оказались и переговоры с привлечением государственного примирителя.

Всего на Раквереском мясокомбинате работает 750 человек.