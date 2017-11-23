Работники Раквереского мясокомбината хотят повышения основной зарплаты на 50%

На Раквереском мясокомбинате состоялся очередной раунд переговоров работодателя и представителей профсоюза работников скотобойни. Переговоры вновь завершились безрезультатно, передает rus.err.ee.

"Брутто-зарплата на скотобойне колеблется в размере от 900 до 950 евро. Она состоит из двух частей — основной зарплаты и доплат. Наше предложение было увеличить основную зарплату на 50%. Скажем так, что если у некоторых работников она составляла где-то 3,50 евро в час, то потом была бы 5,20. При этом не было бы сокращения дополнительных выплат", — сказала юрист-консультант профсоюзного движения Райли Карьяне.

Итоги переговоров, на которых отсутствовала руководитель предприятия HKScan Estonia Анне Мере, участники со стороны профсоюзов назвали негативными.

"Сегодня мы предложили работодателю разделить это 50-процентное повышение зарплаты пополам. Например, 25% сейчас и 25% потом. Ответ был отрицательный. Дальше пойдем на переговоры с госпримирителем", — отметил секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии Артем Архангельский.

На следующей неделе состоятся очередные переговоры, на этот раз вновь с участием государственного примирителя Меэлиса Виркебау.

"Усталость, конечно, есть. Из-за того, что ничего не сдвигается с мертвой точки. Мы решили, что пойдем до конца", — сказал доверенное лицо профсоюза работников скотобойни Андрус Сааремяги.