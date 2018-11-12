12.11.2018, 21:58

Работники о дополнительных компенсациях: о чем вы говорите? Пусть начнут хотя бы нормально платить!

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правда читателей Delfi о реальных зарплатах в Эстонии
rus.delfi.ee
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Работники о дополнительных компенсациях: о чем вы говорите? Пусть начнут хотя бы нормально платить!
Foto: Toni Läänsalu, Purina

На прошлой недели Delfi писал о работодателях, которые предлагают своим работникам щедрые бонусы. По словам наших читателей, им остается об этом только мечтать.

”Меня больше всего беспокоят 12-часовые смены, которые уже стали нормой. Мне бы хотелось работать по 8 часов на работе, которая мне нравится. Но это невозможно”, — написал один из читателей и отметил, что и на работу приходить ему хотелось бы в подходящего для него время, а не в 6 утра.

Для многих решающее значение все же имеет зарплата. ”Я бы начал с этого. Тогда и стол для пинг-понга можно купить самому”, — отметил другой читатель. С ним соглашаются и другие, отмечая, что самым большим бонусом было бы получать хотя бы минималку, а если бы это было не 500, а 600 евро — то вообще сказка.

”В Вильянди мотивирующей зарплатой считается 500-600 евро брутто, и больше в этом городке никто не платит. Для местных жителей это и есть более или менее хорошая зарплата. Многие фирмы нанимают работников неофициально и обещают взамен хорошую оплату труда, но в реальности на счет не поступает даже минималки. А возмущаться нет смысла, ведь в других местах платят столько же”.

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”Я тоже считаю, что если зарплата позволяет содержать трехкомнатную квартиру, машину, которая не разваливается каждый месяц, платить за еду и немного откладывать, то и в Эстонии можно работать”, — написал еще один читатель.

Также комментаторы отмечают, что дополнительные бонусы при офисной работе — нечто само собой разумеющееся. ”Многие работодатели не в состоянии платить зарплату, на которую человек может нормально существовать. Sevler мог бы тоже предоставлять возможность работникам брать с собой на работу питомцев”, — рассуждает другой.

Еще одному читателю на работе предоставляют бесплатный кофе и чай: ”Для тех, кто это употребляет, это бонус. Больше ничего. Последний раз зарплаты поднимали 5 или 6 лет назад. В Эстонии специалисты с докторской степенью получают среднюю зарплату. Хорошие работники уходят все чаще. Становятся FIE, уезжают за границу”.

Отмечается, что многое зависит от того, легко ли найти конкретному человеку замену. ”Каждый работник должен достигнуть уровня, из-за которого конкуренты будут мечтать переманить его к себе, и тогда работодатель захочет его удержать и будет готов приложить усилие”.

Тем не менее, есть люди, которым с работодателем повезло. ”Я работаю в фирме, где отпуск 35 дней, компенсация за спорт и массаж в размере 32 евро в месяц, бесплатно выдается смартфон, счета за мобильный тоже оплачиваются”, — написал один из читателей и добавил, что работодатель предоставляет им бесплатные фрукты, кофе, чай, массажные стулья, комнату отдыха со столом для пинг-понга, денежную премию ко дню рождения и прочее.

Еще один читатель написал, что его работодатель оплачивает завтраки, раз в неделю пиццу или другую еду, выплачивает ежемесячное пособие на спорт, шестинедельный отпуск каждые 4 года работы плюс пособие на путешествие. ”Акции, кофе, смути, напитки, мероприятия. Классно, когда работодатель держится за своих работников”.

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