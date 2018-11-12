Работники о дополнительных компенсациях: о чем вы говорите? Пусть начнут хотя бы нормально платить!

Еще одному читателю на работе предоставляют бесплатный кофе и чай: ”Для тех, кто это употребляет, это бонус. Больше ничего. Последний раз зарплаты поднимали 5 или 6 лет назад. В Эстонии специалисты с докторской степенью получают среднюю зарплату. Хорошие работники уходят все чаще. Становятся FIE, уезжают за границу”.
Отмечается, что многое зависит от того, легко ли найти конкретному человеку замену. ”Каждый работник должен достигнуть уровня, из-за которого конкуренты будут мечтать переманить его к себе, и тогда работодатель захочет его удержать и будет готов приложить усилие”.
Тем не менее, есть люди, которым с работодателем повезло. ”Я работаю в фирме, где отпуск 35 дней, компенсация за спорт и массаж в размере 32 евро в месяц, бесплатно выдается смартфон, счета за мобильный тоже оплачиваются”, — написал один из читателей и добавил, что работодатель предоставляет им бесплатные фрукты, кофе, чай, массажные стулья, комнату отдыха со столом для пинг-понга, денежную премию ко дню рождения и прочее.
Еще один читатель написал, что его работодатель оплачивает завтраки, раз в неделю пиццу или другую еду, выплачивает ежемесячное пособие на спорт, шестинедельный отпуск каждые 4 года работы плюс пособие на путешествие. ”Акции, кофе, смути, напитки, мероприятия. Классно, когда работодатель держится за своих работников”.