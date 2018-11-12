Работники о дополнительных компенсациях: о чем вы говорите? Пусть начнут хотя бы нормально платить!

”Меня больше всего беспокоят 12-часовые смены, которые уже стали нормой. Мне бы хотелось работать по 8 часов на работе, которая мне нравится. Но это невозможно”, — написал один из читателей и отметил, что и на работу приходить ему хотелось бы в подходящего для него время, а не в 6 утра.

Для многих решающее значение все же имеет зарплата. ”Я бы начал с этого. Тогда и стол для пинг-понга можно купить самому”, — отметил другой читатель. С ним соглашаются и другие, отмечая, что самым большим бонусом было бы получать хотя бы минималку, а если бы это было не 500, а 600 евро — то вообще сказка.

”В Вильянди мотивирующей зарплатой считается 500-600 евро брутто, и больше в этом городке никто не платит. Для местных жителей это и есть более или менее хорошая зарплата. Многие фирмы нанимают работников неофициально и обещают взамен хорошую оплату труда, но в реальности на счет не поступает даже минималки. А возмущаться нет смысла, ведь в других местах платят столько же”.

”Я тоже считаю, что если зарплата позволяет содержать трехкомнатную квартиру, машину, которая не разваливается каждый месяц, платить за еду и немного откладывать, то и в Эстонии можно работать”, — написал еще один читатель.

Также комментаторы отмечают, что дополнительные бонусы при офисной работе — нечто само собой разумеющееся. ”Многие работодатели не в состоянии платить зарплату, на которую человек может нормально существовать. Sevler мог бы тоже предоставлять возможность работникам брать с собой на работу питомцев”, — рассуждает другой.