Работник возмущен: на складе по сортировке бывшей в употреблении одежды штрафуют за качество

В редакцию Delfi обратилась читательница Ксения, которая утверждает, что ее работодатель ввел штрафы за качество сортируемой работниками одежды. Законно ли это?

”Я работаю на складе по сортировке бывшей в употреблении одежды, и у нас недавно приказом ввели жесткую систему штрафов. При расчете зарплаты у нас имеется базовая зарплата в размере минимальной зарплаты и бонусная зарплата с выработанных килограммов, превышающих норму. Так теперь они ввели штрафы за качество, прошу заметить, не новой одежды. И если мастер захочет, он всегда найдет, к чему придраться. Сделано все для того, чтобы платить как можно меньше. Правомочно ли вводить такие штрафы?” — интересуется читательница.

Отвечает юрист, ведущий партнер юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

Закон не предусматривает для работодателя права штрафовать работников в приказном порядке. Однако можно договориться об уплате неустойки (leppetrahv). При этом применение неустойки возможно только в определенных законом о трудовом договоре случаях и условиях, а именно:

1) в случае (безосновательного) отказа приступить к работе (статья 77 Закона о трудовом договоре)

2) в случае самовольного ухода с работы (статья 77 Закона о трудовом договоре)

3) в случае нарушения обязанности по ограничению конкуренции (статья 26 часть 1 Закона о трудовом договоре)

4) в случае нарушения обязанности хранения тайны (статья 22 часть 2 Закона о трудовом договоре)

Таким образом, введение неустоек возможно только по договоренности сторон и только в случаях, предусмотренных законом.

Из этого следует, что одностороннее введение неустойки либо прочих штрафных санкций в приказном порядке (приказ работодателя) является ничтожным. Если работодатель, не имея договоренности с работником, все же применяет неустойку, удерживая деньги с зарплаты, то таковая деятельность работодателя является незаконной, и работник вправе требовать выплаты незаконно удержанной зарплаты.