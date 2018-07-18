Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.
"Я работаю в известной на всю Эстонии компании. Недавно нас купила (поглотила) одна из конкурирующих компаний. В новых трудовых договорах нам добавили пункт NPS (индекс определения приверженности потребителей товару или компании). Эта система действует так, что после выполнения моей работы у клиента дома он ставит мне оценки, которые в конечном итоге влияют на 20-30% моей зарплаты", — рассказывает Илья.
"Законно ли это? Так как я не имею возможности узнать и подсчитать, какую зарплату я получу. Руководство эти оценки и кто их поставил работникам не показывает. Сейчас больше половины работников фирмы работают под наименьшим коэффициентом, предусмотренным договором", — возмущен работник.
Комментирует главный юрист A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:
Законом о трудовом договоре предусмотрены определенные способы учета зарплаты: