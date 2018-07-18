18.07.2018, 07:55

Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

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комментарий юриста
Вера Степанова
Вера Степанова
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Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.

"Я работаю в известной на всю Эстонии компании. Недавно нас купила (поглотила) одна из конкурирующих компаний. В новых трудовых договорах нам добавили пункт NPS (индекс определения приверженности потребителей товару или компании). Эта система действует так, что после выполнения моей работы у клиента дома он ставит мне оценки, которые в конечном итоге влияют на 20-30% моей зарплаты", — рассказывает Илья.

"Законно ли это? Так как я не имею возможности узнать и подсчитать, какую зарплату я получу. Руководство эти оценки и кто их поставил работникам не показывает. Сейчас больше половины работников фирмы работают под наименьшим коэффициентом, предусмотренным договором", — возмущен работник.

Комментирует главный юрист A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрий Щербин:

Законом о трудовом договоре предусмотрены определенные способы учета зарплаты:

· учет почасовой оплаты труда
· ежемесячная выплата
· согласно объему выполненной работы (сдельная).

В любом случае работнику должна быть обеспечена минимальная зарплата, предусмотренная законом. Уменьшение зарплаты разрешено только по непредвиденным экономическим обстоятельствам на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода.

Таким образом уменьшать зарплату на основании неопределенных коэффициентов обратной связи закон не позволяет. В законе на такой случай имеется конкретная норма (Закон о трудовом договоре, статья 4, часть 3), согласно которой соглашение об условиях трудового договора, вредящих работнику, является ничтожным. Так же не имеют силы те условия договора, по которым точно неизвестно, наступят они или нет (отменительное условие).

ТОП

В ситуации, описанной читателем, доподлинно невозможно проверить, кто из клиентов и какую оценку поставил работнику, следовательно, мы имеем дело с отменительным условием, соглашение о котором является ничтожным. В случае негативной обратной связи у работодателя есть право потребовать от работника разъяснения и сделать предупреждение. Уменьшать зарплату на основании негативного отзыва или критики клиента законом не позволено.

Если же работодатель все же уменьшает зарплату работника вышеуказанным образом (т.е. опираясь на обратную связь клиентов), то мы имеем дело с прямым нарушением трудового права и данный вопрос необходимо решать либо через комиссию по трудовым спорам, либо в суде.

Если у читателей имеются дополнительные вопросы касательно тематики трудовых отношений и не только, то с юридической компанией можно выйти на связь через веб-сайт www.agd.ee

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Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

18.07.2018
В редакцию Delfi обратился Илья (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), зарплата которого с недавних пор стала зависеть от индекса потребительской лояльности. Юрист объясняет, имел ли право работодатель включить в трудовой договор такой пункт.
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