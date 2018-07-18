Работник в недоумении: оценки клиентов теперь влияют на мою зарплату. Законно ли это?

· учет почасовой оплаты труда

· ежемесячная выплата

· согласно объему выполненной работы (сдельная).

В любом случае работнику должна быть обеспечена минимальная зарплата, предусмотренная законом. Уменьшение зарплаты разрешено только по непредвиденным экономическим обстоятельствам на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода.

Таким образом уменьшать зарплату на основании неопределенных коэффициентов обратной связи закон не позволяет. В законе на такой случай имеется конкретная норма (Закон о трудовом договоре, статья 4, часть 3), согласно которой соглашение об условиях трудового договора, вредящих работнику, является ничтожным. Так же не имеют силы те условия договора, по которым точно неизвестно, наступят они или нет (отменительное условие).

В ситуации, описанной читателем, доподлинно невозможно проверить, кто из клиентов и какую оценку поставил работнику, следовательно, мы имеем дело с отменительным условием, соглашение о котором является ничтожным. В случае негативной обратной связи у работодателя есть право потребовать от работника разъяснения и сделать предупреждение. Уменьшать зарплату на основании негативного отзыва или критики клиента законом не позволено.

Если же работодатель все же уменьшает зарплату работника вышеуказанным образом (т.е. опираясь на обратную связь клиентов), то мы имеем дело с прямым нарушением трудового права и данный вопрос необходимо решать либо через комиссию по трудовым спорам, либо в суде.

Если у читателей имеются дополнительные вопросы касательно тематики трудовых отношений и не только, то с юридической компанией можно выйти на связь через веб-сайт www.agd.ee