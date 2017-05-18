Работник Maxima помог друзьям украсть из магазина товаров на 3 000 евро

В октябре и ноябре 2015 года работник кассы самообслуживания магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне помог своим друзьям украсть товара в общей сложности на несколько тысяч евро.

Схема заключалась в том, что сообщники набирали товар, сканировали его на кассе, а после работник аннулировал всю покупку. Это позволяло им выйти из магазина с неоплаченным товаром. Выявлено 20 таких случаев. Общая сумма ущерба составила 2883,46 евро. Среди украденных вещей были как продукты, так и промтовары.

Участники схемы были признаны виновными. Один из них аргументировал свой поступок отсутствием на тот момент работы. Другие предложили магазину возместить ущерб.

Представитель Maxima Eesti Марко Пыдер подтвердил, что такой случай имел место. ”Поскольку нанесенный ущерб составил почти 3000 евро, то, узнав о злоупотреблении, мы передали соответствующие материалы полиции”, — сообщил Пыдер Delfi и добавил, что к настоящему моменты причастные к инциденту лица признали свою вину и в отношении некоторых из них уголовное дело уже закрыто.

„Мы уже третий год используем в своих магазинах кассы самообслуживания. Данный случай был первым случаем злонамеренного использования системы, причем по инициативе нечестного работника. К сожалению, ни один предприниматель полностью не застрахован от такого или иного злоупотребления. Именно по этой причине мы постоянно совершенствуем наши механизмы контроля”, — сказал он.

”Если говорить в общем, то время от времени, действительно, случаются ошибки между покупками и регистром кассовой системы. Причина, как правило, кроется в ненамеренном неправильном сканировании цен клиентами в результате незнания или невнимательности. Именно в целях предотвращения подобных ошибок у касс самообслуживания находятся наши консультанты, которые занимаются консультированием клиентов и в определенном смысле надзором”, — пояснил Пыдер.