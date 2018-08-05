05.08.2018, 09:00

Работник автомойки совершил аварию на машине клиента, автомобиль подлежит списанию

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rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivne.Foto: Ilmar Saabas

Клиент Eesti Õigusbüroo доверил свою машину работникам автомойки, оставив её в очереди на мойку. Но вернувшись за машиной, обнаружил её в немытом состоянии и с разбитым передом. На автомобиле проехали 30 км, и убытки от ДТП настолько велики, что машина, скорее всего, подлежит списанию. Юрист Eesti Õigusbüroo разъясняет, можно ли и как доверять свою машину на попечение ремонтного предприятия или автомойки, и кто отвечает за причинённый ущерб.

В начале июня клиент Eesti Õigusbüroo приобрел через интернет ваучер, обещавший более льготную по сравнению с обычной ценой услугу мойки на улице Веэренни. По причине большого объёма работы автомобиль пришлось оставить в очереди на площадке мойки, и через пару дней клиент должен был получить обратно чистый автомобиль. Но вместо чистого авто в оговорённый день клиента ждал немытый, пострадавший в аварии автомобиль. Владелец мойки уклоняется от ответственности и в течение месяца не попытался решить ситуацию.

Юрист Eesti Õigusbüroo Ангела Юргенсон рекомендует обязательно изучить историю предприятия, прежде чем доверить ему автомобиль – будь то автомойка или авторемонтное предприятие. «Самой простой способ сбора информации – это прогуглить название предприятия или мастерской, возможно, люди уже поделились своим опытом. Автомойка, которая разбила машину клиента, находится по адресу Веэренни, 29/1. В эту мойку до сих пор по интернет-каналам предлагаются льготные ваучеры, и почему-то мойка использует по меньшей мере 5 юридических названий. Уже один этот факт должен насторожить клиентов», – добавила Юргенсон.

Юргенсон комментирует, что в данном случае владелец автомойки пытается отрицать вину на том основании, что машину разбил друг работника. Но юридически ответственность за повреждение автомобиля всё равно лежит на мойке, поскольку клиент передал ключи от машины мойке. Между тем, предприятие нарушило договор подряда между клиентом и автомойкой, проявив в отношении машины безалаберность, в результате чего возник ущерб. Наш клиент подал заявление в полицию, а также обратился с жалобой в Департамент защиты потребителей. Если автомойка не компенсирует ущерб, то придётся обращаться с гражданским иском в суд.

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Автовладелец Теа (имя изменено) призывает людей больше делиться своим опытом в подобных случаях, чтобы люди смогли получить информацию о поставщиках услуги через Google. «Вероятно, для автосалонов и других крупных предприятий это не столь актуально, а вот с небольшими мастерскими и мойками нужно быть осторожным и семь раз отмерить, прежде чем доверить свою машину на их попечение. Если на странице фирмы есть возможность оставить отзыв, то, пожалуйста, делайте это. Если такой возможности нет, то попробуйте выложить комментарий на каком-то форуме. Мой случай – очень яркий пример того, как любыми способами пытаются уклониться от причинённого ущерба. Я уже полтора месяца без машины, а решения проблеме не видать. Поэтому настоятельно не советую пользоваться услугами автомойки на Веэренни, 29/1, где действует предприятие Руслана Абдулаева под названием Kashmir OÜ», – заключила Теа.

Также странно, что название поставщика услуги становится известно только после покупки ваучера. Это значит, что до покупки фирму никак нельзя проверить. На странице продавца ваучера чёрным по белому написано: «Контактные данные поставщика услуг доступны только после приобретения ваучера».

В подобных ситуациях советуем проконсультироваться с юристом, он поможет составить иск о возмещении ущерба и будет представлять интересы пострадавшего перед различными сторонами.

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