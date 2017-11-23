Работающий пенсионер: я потеряю в деньгах больше Осиновского, а ведь его зарплата намного выше!

В редакцию обратился читатель, работающий пенсионер, по словам которого, в связи с грядущими налоговыми изменениями в следующем году он потеряет немалую сумму.

Читатель привел в сравнение лидера соцдемов Евгения Осиновкого, который не устает подчеркивать, что ему как высокооплачиваемому работнику не жалко потерять эти 35 евро.

”Я попросил бухгалтера посчитать мои доходы за следующий год. Если сравнивать с Евгением Осиновским, то я, работающий пенсионер с брутто-зарплатой на пару десятков евро превышающей магическую черту в 1200 евро, в следующем году буду получать ежемесячно примерно на 40 евро меньше, чем сейчас”, — написал читатель.

”Так что мое уменьшение зарплаты будет больше тех 35 евро в месяц, об отказе от которых с гордостью говорил господин Осиновский в передаче ”Foorum” на ERR. С тем отличием, что разница между его зарплатой и моей более чем троекратна в его пользу. Парадоксально, но факт”, — подытожил он.